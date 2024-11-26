شرطة دبي تحقق أمنية شابة بتدريس الفن التكعيبي بين طلبة حماية

حققت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم، وبالتعاون مع مدارس حماية للتربية والتعليم، أمنية الشابة سلامة مراد إبراهيم، من أصحاب الهمم، بتعليم وتدريس الطلبة الفن التكعيبي المعتمد على الأشكال الهندسية في بناء العمل الفني.

وقالت سميرة ثابت، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، إن المجلس برئاسة الرائد عبدالله الشامسي، يعمل وفقاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع والابتكار في القدرات، وبما يدعم تفعيل السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ويدعم استراتيجية دبي «مجتمعي مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم. وأضافت «تتطلع سلامة مراد إلى نشر الثقافة الفنية بالفن التكعيبي، ورغم صعوبة تنفيذها للوحات الفنية، نظراً لطبيعة مرضها وإعاقتها الجسدية، لكنها تملك موهبة كبيرة في الرسم، وترغب في تنمية المهارات الإبداعية والفنية لدى النشء».

وأكدت سميرة ثابت أن المجلس بادر إلى منح الشابة الفرصة لتعليم وتدريس الفن التكعيبي لطالبات المرحلة الأولى في مدرسة حماية التابعة لشرطة دبي.