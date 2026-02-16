سلطان القاسمي: التطوير في الشارقة وفق منهج يهتم بالإنسان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، حصن فِلي ومزرعة الحيوانات الأليفة في منطقة فِلي وسوق فِلي التراثي.

وتفصيلاً.. كان سموه قد وصل إلى منطقة فِلي من خلال الطريق الجديد الذي تم إنشاؤه ليربط بين طريق الوطن (E84) بمنطقة مليحة وحصن فِلي بمنطقة المدام، بطول يقارب 5.5 كيلومترات.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتسلم شهادة تسجيل حصن فِلي عام 2024 ضمن قائمة التراث في العالم الإسلامي في المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ما يجسد التزام إمارة الشارقة بالمحافظة على تراثها الثقافي وصونه واستدامته.

وتجول سموه في الحصن الذي يضم برجاً دفاعياً، وغرفاً متعددة الأدوار، والتي تتنوع ما بين المراقبة والتخزين والاستقبال، في منظومة معمارية جمعت بين الوظيفة الأمنية والاجتماعية.

كما زار صاحب السمو حاكم الشارقة فلج وشريعة فِلي، حيث يعد الفلج نموذجاً متكاملاً للفلج الداوودي، وأحد أبرز أنظمة الأفلاج، لما يتميز به من دقة هندسية عالية وقدرة فعالة على استثمار المياه الجوفية بصورة مستدامة.

مزرعة للحيوانات الأليفة

كما افتتح سموه مزرعة الحيوانات الأليفة في منطقة فِلي، التي أُنشئت ضمن مشروع «فِلي التراثية» على مساحة 14 ألفاً و815 متراً مربعاً، بجوار السوق الشعبي والحصن وفلج وشريعة فِلي.

وتجول سموه في أرجاء المزرعة مطلعاً على مرافقها المتنوعة التي تقدم تجربة تعليمية فريدة تتيح للأطفال والكبار التعرف على الدور الذي لعبته الحيوانات الأليفة في حياة الإنسان عبر التاريخ، وفهم أهميتها المستمرة في دعم أنماط العيش المستدامة، إلى جانب ترسيخ قيم العناية بالبيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وفي نهاية افتتاح المزرعة شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة عرضاً للطيور قدمه مجموعة من منتسبي نادي الشارقة للصقارين.

السوق التراثي

وافتتح سموه سوق فِلي التراثي على مساحة 2065 متراً مربعاً ليكون إضافة مميزة للمنطقة، ويأتي ضمن مشروع «فِلي التراثية».

وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة بارك فيها افتتاح الكثير من المشروعات في المنطقة التي تسهم في تطويرها، مشيراً سموه إلى أن التطور يأتي وفق خطة محددة تحافظ على القيم والتراث، وترعى كافة شرائح المجتمع، وتحرص على دعمهم في مختلف المجالات، وتقدم كافة الخدمات التي يحتاج إليها أهل المنطقة.

ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن التطوير في الشارقة يسير وفق منهج مرسوم يرعاه سموه، يهتم بالإنسان أولاً وتطويره وإصلاح النفوس، جنباً إلى جنب مع التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تقدّم كافة الاحتياجات للعيش الكريم، مشيراً سموه إلى أن المنطقة الوسطى تمثّل أهل البادية، وأن التطور يسير بخطى سريعة، مع الحفاظ على العادات والأخلاق والتراث الذي يعكس الأصالة.

وأشار سموه إلى متابعته وإشرافه الكامل على برنامج الشارقة لرعاية الإنسان منذ ولادته وما قبل ذلك مروراً بكافة مراحله حتى تكوين أسرته وحصوله على المسكن، لافتاً إلى جهود مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التي يمضي فيها الإنسان مراحل حياته من خلال مؤسسات مختصة لمختلف الأعمار تقدم فيها الأنشطة والرعاية.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن المشروعات ستتواصل في المنطقة، لتشمل مجالات متنوعة مثل مستشفى المدام، الذي سيخدم المنطقة وما جاورها، وسيكون متصلاً بمستشفى الجامعة في الشارقة، ما يسهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية.