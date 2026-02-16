اتفاقية تعاون بين «مؤسسة الدواء» وجمعية الإمارات الطبية

وقّعت مؤسسة الإمارات للدواء، اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات الطبية، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية، وتبادل الخبرات في دعم المنظومة الصحية والدوائية بالدولة، وذلك على هامش فعاليات معرض الصحة العالمي.

ووقّع الاتفاقية عن المؤسسة الدكتورة فاطمة الكعبي مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، وعن الجمعية الشيخة الدكتورة نورة خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.

وتتضمن الاتفاقية عدة محاور رئيسة، تشمل التعاون في تقديم الرأي العلمي والعملي بشأن السياسات والمعايير ذات الصلة بمجالات البحث والتطوير، والتعاون في رصد وتقييم الابتكارات الطبية الواعدة، والتقنيات الحديثة واستقطابها، إضافة إلى التنسيق المشترك في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة بالقطاع الطبي والدوائي، وكذلك تقديم الآراء العلمية والفنية لدعم عمليات التقييم والمراجعة التنظيمية للمنتجات الطبية، وفق أعلى المعايير العالمية.