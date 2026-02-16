معرض عجمان يربط المخرجات الأكاديمية باحتياجات سوق العمل

عقدت اللجنة المنظمة لمعرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لقاءً مشتركاً في مركز «ثرا» لريادة الأعمال بغرفة عجمان، لبحث استعدادات تنظيم النسخة الثالثة عشرة المقررة في شهر أبريل المقبل، بمشاركة جامعات محلية ودولية.

وناقش اللقاء، الذي ترأسه عبدالله عبد المحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في غرفة عجمان ورئيس اللجنة المنظمة، ومريم النعيمي، نائب رئيس اللجنة، بحضور مسؤولي الوزارة ومكتب شؤون التعليم الخاص وممثلي الجامعات، محاور تطوير الفعاليات وتطويع ورش العمل لتوجيه الطلبة نحو التخصصات المتوافقة مع متطلبات سوق العمل.