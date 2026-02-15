مجموعة عمل الإمارات للبيئة تجمع 12 طناً من علب الألمنيوم

نجحت مجموعة عمل الإمارات للبيئة في الدورة الثلاثين من مبادرة «يوم جمع علب الألمنيوم»، تحت شعار «حوّل علبتك إلى عمل من أجل المناخ»، في جمع قرابة 12 طناً من علب الألمنيوم بمشاركة واسعة من أفراد المجتمع والأسر والمؤسسات الأكاديمية والقطاعين الحكومي والخاص في جميع إمارات الدولة.

وأكدت الحملة أن المسؤولية البيئية تبدأ من الفرد وتتعزز بالمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى دور إعادة التدوير في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاقتصاد الدائري. وقد تم تفادي انبعاث نحو 180 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خلال هذه المبادرة، فيما بلغت كمية العلب المجمعة منذ انطلاق الحملة في 1997 نحو 490.962 كجم.

وقالت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة المجموعة: «الحلول المناخية الفعّالة تبدأ بالخيارات اليومية. عندما يتعاون الأفراد والمؤسسات في هدف واضح، تتحول المسؤولية البيئية إلى أثر ملموس يمكن قياسه. هذه المبادرة التي بدأت كمبادرة محلية في دبي أصبحت اليوم حملة وطنية شاملة كافة إمارات الدولة، تعكس مدى التزام المجتمع الإماراتي بالقيم البيئية».

وأضافت: «ما رأيته من تفاعل وحماس المشاركين اليوم يؤكد أن العمل المناخي الجماعي قادر على إحداث فرق حقيقي، ويُظهر كيف يمكن للخطوات الصغيرة والمتكررة أن تترجم إلى نتائج كبيرة على مستوى البيئة والمجتمع».