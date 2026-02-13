عقدت جمعية توعية ورعاية الأحداث اجتماع جمعيتها العمومية العادية الـ33 في نادي ضباط شرطة دبي، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، حيث تم استعراض إنجازات الجمعية وتطلعاتها المستقبلية.

واستهل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم الاجتماع بكلمة أكد فيها الأهمية البالغة لتوقيت هذا اللقاء الذي يأتي ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تضع الأسرة في قمة أولوياتها الوطنية بإعلان هذا العام «عاماً للأسرة».

وتم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الإداري والمالي لعام 2025، حيث تم تسليط الضوء على حصاد عام من المبادرات، كما اعتمدت الجمعية العمومية الموازنة العامة للعام الجديد واختيار مدقق الحسابات، في إطار مؤسسي يكرس قيم الحوكمة والمساءلة. وأعلن معالي رئيس مجلس الإدارة عن إطلاق «جائزة سعيد لوتاه للأسرة المثالية في تربية الأبناء»، تقديراً للأسر المتميزة وتحفيزاً للنماذج الإيجابية في المجتمع.