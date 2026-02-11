«الهلال الأحمر» توسع برامجها الرمضانية



أكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استعداداتها لتعزيز برامجها الرمضانية داخل الدولة في عام الأسرة.

وتنفذ الهيئة خلال الشهر الفضيل عدداً من المبادرات المستحدثة هذا العام لتوفير خدمات إضافية للأسر المتعففة والشرائح المستهدفة من برامج رمضان، من ضمنها مبادرة «فطوركم علينا» التي تتضمن توزيع وجبات الإفطار على العاملين بنظام المناوبات في أماكن تواجدهم، والأفراد الذين تتطلب ظروفهم مواصلة عملهم خلال ساعات الإفطار، خصوصاً في المستشفيات وغيرها من المؤسسات الخدمية الأخرى، إلى جانب إقامة موائد إفطار جماعي في عدد من المطاعم، تفادياً للزحام الذي تشهده خيام الإفطار الرمضانية التي درجت الهيئة على إقامتها في الأماكن العامة والتجمعات السكانية والعمالية.