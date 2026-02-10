وزارة الأسرة تنظّم عرساً جماعياً لـ 50 شاباً وشابة

نظّمت وزارة الأسرة عرساً جماعياً لـ 50 شاباً وشابة من المواطنين، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى تمكين الشباب، ودعم تكوين أسر مستقرة، وترسيخ مكانة الأسرة بوصفها المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية، وانسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.

ويعكس تنظيم الوزارة لهذه المبادرة المجتمعية التزامها بتحويل السياسات الوطنية إلى برامج واقعية تُلامس احتياجات الشباب وتسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الأسري، بما يدعم التوازن الاجتماعي ويعزز جودة الحياة، ويؤسس لبيئة داعمة لنمو الأسرة واستدامتها.

وأُقيم العرس الجماعي السبت 7 فبراير، بحضور عدد من كبار المسؤولين، والمدعوين، وذوي العرسان، وبمشاركة الفرق الشعبية التي قدّمت عروضاً من الفنون والأهازيج التراثية، في مشهد احتفالي يجمع بين البعد الاجتماعي والهوية الثقافية الوطنية.

ويعكس هذا الدعم إدراك المؤسسات الوطنية لأهمية الاستثمار في المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج، ويدعم تكوين أسر قادرة على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.