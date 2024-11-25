«إكس فاكتور» يعزز حضوره على تلفزيون دبي ويجذب الرعاة

يواصل الموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور دبي» تألقه على تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للإعلام، حيث تشهد حلقاته منافسات عالية بين المشتركين الذين تمكنوا من لفت انتباه أعضاء لجنة التحكيم، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة البرنامج الذي يعد الأضخم والأشهر عربياً في فئة البرامج الترفيهية، ما يعكس أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسة لاكتشاف أصحاب المواهب الغنائية ودعمهم وفتح الآفاق أمامهم، ودورها في دعم وإثراء المشهد الإبداعي في دبي.

وتمكن الموسم الثاني من البرنامج الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق، في نسخته الثلاثين الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، من لفت انتباه مجموعة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أسهمت في رعايته، ومن بينها شركة «سامسونج جلف للإلكترونيات»، و«كيت كات»، و«يونيليفر»، ما يؤكد ويترجم التزامها في دعم البرامج الحيوية والمواهب الشابة، ويسهم في تحقيق تطلعات ورؤى دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

علاقات

وفي هذا الإطار، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي حرص مؤسسة دبي للإعلام على تعزيز علاقاتها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يشكل ذلك ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤى دبي الطموحة بأن تكون مركزاً رائداً للإبداع والابتكار.

وقال: «يمثل برنامج «إكس فاكتور دبي» إضافة نوعية إلى تشكيلة برامج تلفزيون دبي، حيث يجسد اهتمام المؤسسة بتوفير بيئة إبداعية قادرة على تمكين المواهب ودعمها وتحفيزها على تحقيق أحلامها، كما يعكس ما تتمتع به «دبي للإعلام» من إمكانيات وقدرات فنية ولوجستية عالية، قادرة على الارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي»، معبراً في الوقت نفسه عن اعتزاز المؤسسة بشراكاتها التجارية مع «سامسونج جلف للإلكترونيات» و«كيت كات» و«يونيليفر»، والتي تعد من أبرز العلامات التجارية في المنطقة.

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى رفع سقف وجودة وجاذبية البرامج الترفيهية في المنطقة، وتعزيز قدرات برنامج «إكس فاكتور دبي»، لا سيما وأنها تنسجم في مضمونها وأهدافها مع توجهاتنا الهادفة إلى تقديم برامج جديدة ومبتكرة قادرة على تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعكس مدى التزام الشركات بأدوارها ومسؤولياتها المجتمعية».

منصة فريدة

من جانبها، أعربت سارة قازي، قائدة قطاع العناية المنزلية في يونيليفر، عن فخرها بالشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام ورعاية برنامج «إكس فاكتور دبي»، مشيرةً إلى أنه يُعد منصة فريدة تتيح للمواهب الشابة عرض إبداعاتهم الفنية. وأكدت أن البرنامج يمثل وسيلة مثالية لتسليط الضوء على الأصوات الناشئة التي تعكس الإبداع والتنوع الثقافي، مما يسهم في بناء ثقافة موسيقية غنية تعبر عن الهوية المتعددة الثقافات الفريدة لدبي.

ومن جهته، قال شافي عالم، رئيس مجموعة الأعمال المباشرة إلى المستهلكين والتسويق المؤسسي في سامسونج جلف للإلكترونيات: «تعكس شراكة سامسونج مع مؤسسة دبي للإعلام التزامنا بتقديم تجربة متكاملة تسلط الضوء على كيفية مساهمة منظومة سامسونج وابتكاراتها المختلفة في تحسين الحياة اليومية وتعزيز دعم المواهب الموسيقية الواعدة في المنطقة.

حيث يتيح لنا هذا التعاون فرصة جديدة لإثراء تجربة المتسابقين في برنامج «إكس فاكتور دبي» خلف الكواليس، ما يسهم في تمكينهم من استكشاف إمكاناتهم الإبداعية عبر تقنياتنا وابتكاراتنا الرائدة، لافتاً إلى أن سامسونج ستتولى تجهيز غرفة «إكس رووم» (X Room) الموجودة خلف الكواليس بأحدث تقنيات سامسونج، بما فيها ثلاجة Family Hub، وتلفزيونات Neo QLED 8K، وحلول المنزل الذكي المتكاملة وفي مقدمتها منظومة SmartThings لإنترنت الأشياء، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من اختبار مجموعة منتجات Galaxy التقنية الكاملة، والتي تضم Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6 وGalaxy Watch وGalaxy Buds وGalaxy Ring المبتكر، ما يسهم في إبراز كيفية قدرة التقنيات على تعزيز العملية الإبداعية.

جوهر ورؤية

وأشارت باولي جينيفر مديرة تسويق في شركة نستله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (كت كات) إلى أن رعاية برنامج «إكس فاكتور دبي» تعكس جوهر رؤية الشركة الهادفة إلى دعم وتطوير مجتمعات نابضة بالحياة.

وقالت: «تشكل شراكتنا مع «مؤسسة دبي للإعلام» خطوة استراتيجية مهمة تعبر عن التزاماتنا بدعم الفنون والإبداع وتحفيز أصحاب المواهب على التعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم وإطلاق العنان لمواهبهم، ويأتي ذلك انطلاقاً من إيماننا بأن دعم المواهب الفنية يسهم في تطوير مجتمعات نابضة بالحياة ومليئة بالشغف والتميز»، منوهة إلى أن برنامج «إكس فاكتور دبي» يمثل منصة فريدة تتيح للطاقات الفنية الجديدة فرصة التميز ودخول الساحة الغنائية، معبرة عن اعتزازها بأن تكون «كت كات» جزءاً من هذه الرحلة التي تمكنها من المساهمة في دفع عجلة الابتكار في دبي وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والفنون.

مشاهدات

يذكر أن الموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور دبي» الذي يعرض كل يوم أحد في تمام الساعة 22:30، نجح في استقطاب أكثر من 68 مشتركاً من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم، ويتوقع أن يتمكن من تحقيق نسبة مشاهدات عالية، وذلك بفضل ما يشهده من منافسات عالية بين المشتركين الذين يتم تصنيفهم خلال الحلقات ضمن فئة الثنائي أو الفرق الغنائية، وفئة 25 سنة فما فوق، وفئة 24 سنة وما دون، وسيتولى كل عضو في لجنة التحكيم، وهم الفنان اللبناني راغب علامة، والفنان الإماراتي فايز السعيد، والفنانة العراقية رحمة رياض، مسؤولية الإشراف على فئة واحدة، من حيث التدريبات الغنائية والاختبارات، وذلك تمهيداً لمشاركتهم في العروض الحية والتصفيات النهائية التي سيتم خلالها اختيار الفائز بلقب البرنامج بناءً على تصويت الجمهور.