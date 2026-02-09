حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه أمس سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان في مجلس ند الشبا بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة راشد بن قحيد بالهول المهيري.

وهنأ سموهم العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وهنأ سموهما العريس وذويه متمنيين له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد خلال حضورهم حفل الاستقبال