اكتمال الاستعدادات لإطلاق «أسبوع الدفاع المدني» ضمن عام الأسرة 2026

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن اكتمال استعداداتها لإطلاق فعاليات «أسبوع الدفاع المدني لعام الأسرة 2026»، تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني، في الأول من مارس 2026، وذلك في إطار مواءمة مبادرات الهيئة مع توجه عام الأسرة، وشعاره القائم على تعزيز النماء، وترسيخ الانتماء داخل الأسرة والمجتمع.

ويأتي تنظيم الأسبوع، تجسيداً لسردية عام الأسرة، التي تؤكد أن نمو الأسرة يبدأ من الروابط اليومية، ويترسخ بالاستقرار، ويقوى بالمسؤولية المشتركة، حيث تركز الفعاليات على تمكين الأسرة من العيش في بيئة آمنة ومستقرة، بما يسهم في بناء أجيال واثقة وقادرة على النمو في إطار من القيم والانتماء الوطني.

وأكد العميد سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام الدفاع المدني، أن تخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يعكس رؤية وطنية تنطلق من الأسرة، بوصفها أساس النماء المجتمعي، مشيراً إلى أن دور الدفاع المدني يتكامل مع هذه الرؤية من خلال الوقاية والتوعية، وتعزيز السلامة كعنصر داعم لاستقرار الأسرة واستدامة نموها.

وأوضح أن «أسبوع الدفاع المدني لعام الأسرة»، يرتكز على ثلاثة مسارات منسجمة مع أولويات عام الأسرة: الجذور (الانتماء): عبر مبادرات تعزز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وفي مقدمها إطلاق منظومة «ساعة الأسرة» لدعم الترابط الأسري للعاملين.

الروابط (التماسك): من خلال برامج موجهة لأسر العاملين، تشمل دعم الزواج، وتعزيز السلامة المنزلية، ورفع الوعي الوقائي داخل الأسرة.

النمو (الاستدامة): عبر مبادرات مجتمعية تسهم في تمكين الأسر من التعامل الآمن مع متطلبات الحياة اليومية، وترسيخ السلوك الوقائي كرافد من روافد النمو الأسري المستدام.