فعاليات في كلباء ووادي الحلو بـ«عيد الاتحاد»

تحتفي مدينة كلباء ومنطقة وادي الحلو بالذكرى الـ53 لقيام اتحاد دولة الإمارات، ببرنامج حافل بالأنشطة الوطنية والتراثية التي تعكس روح الاتحاد وتبرز ثقافة وتراث الإمارات الأصيلة، واستقبلت كلباء زوارها بالفعاليات المميزة أول من أمس، التي أضافت أجواءً من الفرح والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة التي تلامس قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وشهدت كلباء فعاليات احتفالية أول من أمس، تضمنت مسيرة وطنية يليها أوبريت كلباء، وعروض للسيارات الكلاسيكية، وألعاب تقليدية ورياضية، فيما استضاف وادي الحلو فعالياته أمس في القرية التراثية في وادي الحلو وشملت عروضاً شعبية وفقرات شعرية، واختتم بتوزيع الجوائز.

عروض

وشمل البرنامج عروضاً تراثية للفرق الشعبية تقدم فيها لوحات من الفلكلور الإماراتي مثل العيالة واليولة، بالإضافة إلى عروض مائية على شاطئ كلباء تجذب محبي البحر والمغامرة. كما ضمن الاحتفال أسواقاً شعبية تعرض منتجات الحرف اليدوية التقليدية التي تتيح للزوار فرصة شراء تذكارات مميزة، بالإضافة إلى تقديم أطعمة إماراتية تقليدية تجعل من المناسبة تجربة ثقافية متكاملة.

وصرح الدكتور عبيد سيف الزعابي، رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء، بأن الفعاليات تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية وترسيخ روح الانتماء بين الأجيال، حيث سيتم تنظيم ورش عمل وندوات تتناول مسيرة الاتحاد وإنجازاته، بمشاركة نخبة من المتحدثين الذين سيستعرضون الجوانب التاريخية والثقافية لهذه الرحلة المظفرة.

ولفت إلى أن مشهد الاحتفالات سيعكس حب الوطن ويخلد هذه المناسبة الوطنية، حيث من المتوقع أن يجذب الحدث عدداً كبيراً من المواطنين والمقيمين، الذين سيتوافدون لمشاركة هذه اللحظات التاريخية في أجواء احتفالية تليق بهذه الذكرى العظيمة.