عبدالله المري: شرطة دبي نموذج في الحفاظ على سلامة قطاع الطيران

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على الخطط والمشاريع المستقبلية والاستراتيجية للإدارة العامة لأمن المطارات، والتي تواكب توجيهات القيادة الرشيدة، في الاستعداد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي لكي تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً المقبلة، إلى جانب الاطلاع على المؤشر الاستراتيجي، ونسبة جاهزية العمليات المركزية، والأنظمة والبرامج والتقنيات الحديثة في الإدارة العامة لأمن المطارات.

وأكد معاليه أن الإدارة العامة لأمن المطارات دبي تعمل وفق استراتيجية واضحة تتزامن مع توجيهات حكومة دبي، لافتاً إلى أن شرطة دبي تمتلك قدرات مكنتها من تحقيق مستوى عالٍ من الأداء، ولديها من الأنظمة والبرامج والتقنيات الحديثة، ما يجعلها نموذجاً للعمل الأمني المتقدم في تأمين والحفاظ على سلامة قطاع الطيران، وسرعة إنهاء إجراءات المتعاملين في المطارات، حيث استطاعت بالتعاون مع الشركاء تأمين 87 مليون مسافر، وقرابة المليوني طن من الشحنات، خلال العام 2023 بكل كفاءة، وبطريقة احترافية ضمنت تجربة سفر آمن لمستخدمي مطارات دبي.

مكانة متقدمة

وقال معاليه إن مطارات دبي تعتبر إحدى أهم المطارات العالمية، ولها مكانة متقدمة في قطاع الطيران المدني، لذا سعت شرطة دبي إلى وضع استراتيجياتها الأمنية لحماية وتأمين المطارات وحركة المسافرين والشحن بما يتناسب مع حجم عمليات مطارات دبي المزدهرة، واستحدثت الأنظمة والبرامج والذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن والأمان وتسهيل حركة المسافرين، وعملت على تأهيل كوادر بشرية قادرة على أداء المهام الأمنية بصورة احترافية.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه، للإدارة العامة لأمن المطارات ومركز الجناح الجوي، والتي تضمنت زيارة معاليه لغرفة العمليات المشتركة التابعة لمطارات دبي، واطلاعه على أحدث البرامج والتقنيات المطبقة في مطارات دبي، وقيامه بجولة برفقة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، شملت منطقة الأجهزة الداخلية وتحويل الرحلات، وبوابات دخول الموظفين في إدارة أمن مبنى 2، وصالة سفر أصحاب الهمم التي افتتحت أخيراً لخدمة هذه الشريحة.

حضر الجولة، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة، والعميد حمودة بالسويدا العامري، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة، والعميد المدرب الطيار علي محمد المهيري، مدير مركز الجناح الجوي، والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم دكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

إنجازات

واطلع معالي الفريق المري على أبرز الإنجازات التي حققتها الإدارة لأمن المطارات في مختلف عملياتها وفق المؤشرات الرئيسية ومخرجاتها، والتي شملت جميع الجوانب الأمنية والإدارية والميدانية وفق المعايير والمقاييس الوطنية والدولية الخاصة بأمن الطيران المدني.

كما اطلع على النتائج المحققة في الإدارة العامة لأمن المطارات والإحصاءات، وأهم الإنجازات والمبادرات والبرامج المطبقة في العام 2023، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، حيث حافظت الإدارة للعام الثالث على التوالي على مستوى الأداء في المؤشر الرئيسي الاستراتيجي للإدارة بنسبة 100 %، محققة بذلك أداءً عاماً متميزاً تضمن إنجاز 85 مؤشر أداء تشغيلياً، كما حققت 100 % في نسبة مطابقة المقاييس الوطنية والدولية لأمن الطيران المدني في تقارير التدقيق الداخلي والخارجي للعام الرابع على التوالي.

واستمع معاليه إلى شرح يوضح دور الإدارة العامة لأمن المطارات في إسعاد الموظفين من خلال خطة المبادرات والسعادة للعام 2023، والتي أعدتها الإدارة بهدف رفع مستوى السعادة وضمان استدامة الأداء والكفاءة، وتوفير بيئة محفزة للعمل، حيث بلغت نسبة المحفزين من الموظفين 100 %.

كما اطلع معاليه على أهم الجوائز التي فازت بها الإدارة العامة لأمن المطارات في العام 2023، منها جائزة أفضل مشروع مشترك، وأفضل موظف مبتكر في جائزة سمو وزير الداخلية، والجائزة العالمية للابتكار لفريق عمل «مركز تقييم تهديد أمن الطيران المدني».

تدريب وتأهيل

كما اطلع معاليه على عملية التدريب والتأهيل في مركز دبي لأمن الطيران المدني، وبلغ عدد الدورات التي نفذها المركز 167 دورة، استفاد منها 4388 متدرباً ومتدربة، حيث يخضع الموظفون لتدريبات عدة لاستخدام أفضل الأجهزة الأمنية المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة في مركز دبي لأمن الطيران المدني.

الجناح الجوي

واطلع معاليه على منظومة العمل في الجناح الجوي لشرطة دبي، ودوره في دعم العمليات الشرطية، حيث بلغ إجمالي المهام الجوية، 685 مهمة خلال العام 2023 بواقع 478 مهمة للتغطية الأمنية، و155 مهمة للمساندة، و39 للإسعاف الجوي، و13 للبحث والإنقاذ، بمتوسط زمن استجابة بلغ 12 دقيقة من المستهدف 15 دقيقة.

وعلى هامش التفتيش، كرم معاليه عدداً من المتميزين وأصحاب الإنجازات الإبداعية في مجال عملهم، كما كرم الموظفين المتميزين في العام 2023.