جائزة الخير للعمل التطوعي تكرّم 110 متطوعين في دورتها العاشرة



احتفلت جائزة الخير للعمل التطوعي، أمس، بانطلاق دورتها العاشرة، في حفل تكريم أقيم بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور نخبة من المسؤولين والشخصيات المجتمعية، وجمع كبير من المهتمين بالعمل التطوعي. وقد تم تكريم 110 متطوعين ومتطوعات.



جاءت هذه الدورة متزامنة مع عام الأسرة في دولة الإمارات، لتؤكد الدور المحوري للأسرة في غرس ثقافة التطوع وتعزيز المسؤولية المجتمعية، إذ تم تكريم الأسر المتطوعة التي قدمت نماذج ملهمة في العمل الجماعي وخدمة المجتمع، وأسهمت بجهودها المشتركة في ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع.

وسلم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ورئيس مجلس أمناء الجائزة، شهادات التقدير للمكرمين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به الأسر المتطوعة في دعم مسيرة التنمية المجتمعية، ومؤكداً أن الأسرة كانت ولا تزال نواة أساسية في بناء الإنسان.



وأوضح أن تخصيص هذه الدورة للاحتفاء بالأسر المتطوعة يعكس إيمان الجائزة بأن العمل التطوعي لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يمتد ليشمل الأسرة كوحدة متكاملة قادرة على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.



وعبر فراس عزيز بن درويش، نائب رئيس جائزة الخير للعمل التطوعي، عن فخره بنجاح الدورة العاشرة.