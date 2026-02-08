شيوخ ووزراء وأعيان يحضرون أفراح تهلك

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامه صلاح حسين تهلك بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة نبيل عبدالرزاق تهلك.

وهنأ سموهم العريس وذويه، وتمنوا له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر حفل الزفاف، معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأقارب وأصدقاء العريس.

منصور بن محمد خلال حضوره حفل الزفاف

أحمد بن سعيد متوسطاً صلاح تهلك والعريس

حشر بن مكتوم مع صلاح تهلك والعريس خلال حفل الاستقبال

سالم بن سلطان القاسمي ومحمد القرقاوي وأنور قرقاش وخلفان بلهول والعريس وذووه وجانب من الحضور

هزاع بن عيسى بن زايد وخليفة سليمان خلال حضور حفل الاستقبال

سالم بن سلطان القاسمي وحميد القطامي والعريس وجانب من حضور الحفل

سالم بن سلطان القاسمي وسلطان المنصوري والحضور

محمد المر خلال مشاركته في حفل الاستقبال

هلال المري وجانب من حضور حفل الاستقبال