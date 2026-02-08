Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

شيوخ ووزراء وأعيان يحضرون أفراح تهلك

undefined's profile picture

البيان

دبي
منصور بن محمد خلال حفل الزفاف بحضور صلاح تهلك والعريس وذويه
منصور بن محمد خلال حفل الزفاف بحضور صلاح تهلك والعريس وذويه

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، و سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، حفل الاستقبال الذي أقامه صلاح حسين تهلك بمناسبة زفاف نجله عبدالله إلى كريمة نبيل عبدالرزاق تهلك.

وهنأ سموهم العريس وذويه، وتمنوا له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر حفل الزفاف، معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين وأقارب وأصدقاء العريس.

منصور بن محمد خلال حضوره حفل الزفاف
منصور بن محمد خلال حضوره حفل الزفاف

أحمد بن سعيد متوسطاً صلاح تهلك والعريس
أحمد بن سعيد متوسطاً صلاح تهلك والعريس

حشر بن مكتوم مع صلاح تهلك والعريس خلال حفل الاستقبال
حشر بن مكتوم مع صلاح تهلك والعريس خلال حفل الاستقبال

سالم بن سلطان القاسمي ومحمد القرقاوي وأنور قرقاش وخلفان بلهول والعريس وذووه وجانب من الحضور
سالم بن سلطان القاسمي ومحمد القرقاوي وأنور قرقاش وخلفان بلهول والعريس وذووه وجانب من الحضور

هزاع بن عيسى بن زايد وخليفة سليمان خلال حضور حفل الاستقبال
هزاع بن عيسى بن زايد وخليفة سليمان خلال حضور حفل الاستقبال

سالم بن سلطان القاسمي وحميد القطامي والعريس وجانب من حضور الحفل
سالم بن سلطان القاسمي وحميد القطامي والعريس وجانب من حضور الحفل

سالم بن سلطان القاسمي وسلطان المنصوري والحضور
سالم بن سلطان القاسمي وسلطان المنصوري والحضور

محمد المر خلال مشاركته في حفل الاستقبال
محمد المر خلال مشاركته في حفل الاستقبال

هلال المري وجانب من حضور حفل الاستقبال
هلال المري وجانب من حضور حفل الاستقبال

غيث الغيث وأحمد جلفار في لقطة مع صلاح تهلك والعريس
غيث الغيث وأحمد جلفار في لقطة مع صلاح تهلك والعريس