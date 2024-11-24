نهيان بن مبارك يزور معرض أبوظبي الدولي للقوارب



زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024 في مركز «أدنيك» أبوظبي بقاعة المارينا.

واطلع معاليه خلال جولته التفقدية على أبرز المعروضات، بما في ذلك مجموعة من أفخم وأرقى اليخوت العالمية التي تعرض في المعرض، وتجسد أعلى معايير الفخامة والتطور في الصناعة البحرية.



قام معاليه بزيارة عدد من منصات الشركات الإماراتية الوطنية المشاركة في المعرض، وأشاد بجودة الصناعات الإماراتية وبالتطور الكبير الذي تشهده صناعة القوارب محلياً، ما يعكس الكفاءة العالية والمستوى التنافسي الذي وصلت إليه الصناعات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.



وأكد معاليه أن دعم القيادة الرشيدة جعل من أبوظبي مركزاً محورياً في المنطقة للصناعات البحرية المتطورة، حيث تنافس الإمارات اليوم بقوة الدول الرائدة في هذا المجال بسبب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمحفزة التي توفرها من خلال التسهيلات والحوافز المقدمة، ما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة مفضلة للصناعات المتقدمة.



وشملت جولة معالي الشيخ نهيان بن مبارك زيارة العديد من منصات الشركات العالمية المشاركة في المعرض، وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها مجموعة أدنيك لتنظيم الدورة الأكبر والأضخم في تاريخ المعرض، مؤكداً أهمية هذه الفعاليات في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة عالمياً في قطاع المعارض والمؤتمرات.