انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الفرجان اليوم

ويقام مهرجان الفرجان 2026، برعاية بلدية دبي، وحدائق دبي ودائرة الأراضي والأملاك رعاة رئيسيين، وهيئة تنمية المجتمع في دبي شريكاً رئيسياً، وغرف دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وجمارك دبي وleap رعاة استراتيجيين، ومصرف الإمارات الإسلامي راعياً مصرفياً، بالإضافة إلى خدمة الأمين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركة باركن، وبالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود».
ويسهم مهرجان الفرجان في تعزيز التقارب والتلاقي بين أفراد الفرجان، وترسيخ قيم التضامن المجتمعي، من خلال توفير تجربة مجتمعية متكاملة، كما يهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتمكين المواهب والمشاريع الوطنية الناشئة، عبر إتاحة منصة تفاعلية تمكن أصحاب الأفكار الإبداعية من عرض مشاريعهم والتواصل مع المجتمع، إلى جانب إبراز التراث والفنون والهوية الوطنية في إطار ترفيهي وثقافي، يجمع مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق يشهد مهرجان الفرجان مشاركة واسعة من قطاعي المطاعم والمشاريع المنزلية، حيث يضم نحو 28 مطعماً، و30 مشروعاً منزلياً، في مشهد يعكس تنوع التجارب المقدمة ودعم المواهب المحلية ورواد الأعمال، ويمنح الزوار فرصة الاستمتاع بنكهات متنوعة ومنتجات مبتكرة، ضمن أجواء مجتمعية نابضة بالحياة.
ويشارك في تنظيم فعاليات المهرجان عدد من المتطوعين من مختلف الفئات العمرية والخلفيات، حيث يسهمون في إدارة الأنشطة، وتقديم الدعم للزوار، وتنسيق الورش والمسابقات، وتتيح هذه المشاركة للمتطوعين فرصة اكتساب خبرات عملية في تنظيم الفعاليات والتواصل المجتمعي، كما تعزز روح التعاون والانتماء داخل الفرجان والمجتمع المحلي.
تجربة مجتمعية
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في إطار دور فرجان دبي محفزاً للمبادرات المجتمعية، ومنصة داعمة للابتكار والهوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومستدام،يعكس روح دبي وقيمها الأصيلة.
وسيتاح للمشاركين فرصة الانضمام إلى ورش العمل، لتعزيز روح الإبداع والتواصل المجتمعي، ما يتيح تجربة تفاعلية ممتعة ومثرية للجميع.
مواهب متنوعة
كما تقام خلال فعاليات المهرجان مسابقة الهوامير الصغار، والتي تتيح الفرصة لمشاركة 70 مشروعاً من مشاريع الأطفال وأفكارهم التجارية أمام المجتمع المحلي في أجواء تجمع أهل دبي، ومن خلال هذه الفعالية تسعى فرجان دبي لإبراز مواهب الأطفال، وتمكينهم من تحقيق انطلاقتهم في عالم الأعمال، مع تعزيز التواصل والتفاعل بين رواد الأعمال الصغار والجمهور.