جمعية الإحسان الخيرية تطلق حملتها الرمضانية 2026 بإنفاق متوقع 40 مليون درهم

كشفت جمعية الإحسان الخيرية أن حملتها الرمضانية "رمضان عجمان أمان وإحسان" لموسم 1447 هـ 2026 م تستهدف الوصول إلى نحو مليوني مستفيد من مختلف الفئات داخل الدولة، وبمبلغ إنفاق متوقّع يبلغ 40 مليون درهم، وذلك ضمن برامج ومبادرات إنسانية ومجتمعية متكاملة تنفذها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في مقرها بإمارة عجمان للإعلان عن تفاصيل الحملة، حيث أوضحت أن برامجها تشمل المير الرمضاني، وحملة رمضان أمان 12، وتفطير الصائمين، وسقيا الماء، وكسوة العيد والعيدية للأيتام، إلى جانب مبادرات مجتمعية تعزز الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي.

وقال سعادة الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، مدير عام الجمعية، إن حملة "رمضان أمان وإحسان" تأتي بالتزامن مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بإعلان عام 2026 "عام الأسرة".

وأضاف سعادته أن الحملة تعد امتداداً لرسالة الجمعية في ترسيخ قيم التكافل والعطاء، وحرصها على أن تصل المساعدات إلى مستحقيها وفق آليات منظمة تحقق أكبر أثر مجتمعي ممكن.

وأوضح سعادته أن الجمعية تهدف إلى تطوير مشاريعها بحيث توسع قاعدة المستفيدين، وخصوصاً في الموسم الرمضاني لما يحمله من خصوصية روحانية وإيمانية، مشيراً إلى أن الجمعية ماضية في تطوير مبادراتها وبرامجها المستدامة، ولن تدخر جهداً في خدمة المجتمع وتعزيز منظومة العمل الخيري.

وتستهدف حملة "رمضان أمان 12" خلال الشهر الفضيل توزيع أكثر من 300 ألف وجبة على السائقين عند الإشارات والتقاطعات المرورية، بهدف الحث على تقليل السرعة والحد من الحوادث المرورية، لتضاف إلى أكثر من 5,200,000 وجبة وزعت خلال مواسم الحملة الـ11 السابقة.

وسيتم توزيع الوجبات عبر عشرات المواقع في مختلف مناطق الدولة، وبمشاركة نحو 20 ألف متطوع، يضافون إلى أكثر من 148 ألف متطوع خلال عمر المبادرة، بإجمالي يتجاوز 61 مليون ساعة تطوعية.

وفيما يخص المير الرمضاني، تعتزم الجمعية توزيع طرود غذائية متكاملة على 10 آلاف أسرة بواقع 50 ألف فرد خلال الموسم المقبل، مقارنة بـ 9,071 أسرة استفادت في موسم 2025 بما يزيد على 45 ألف فرد.

أما مشروع إفطار الصائم، فيستهدف أكثر من 300 ألف شخص عبر 22 خيمة ونقاط توزيع في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، إلى جانب تنفيذ مبادرة سقيا الماء بتوزيع عشرات آلاف عبوات المياه في المساجد والتجمعات العمالية.

وتعتزم جمعية الإحسان توزيع زكاة المال على 2500 أسرة ومستفيد بمبلغ إنفاق متوقع 10 ملايين درهم، بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق مقاصد الزكاة الشرعية.

أما برنامج كسوة العيد والعيدية سيستفيد منه 1500 يتيم، إلى جانب تنظيم فعاليات ترفيهية لإدخال الفرحة إلى قلوبهم، إضافة إلى توزيع زكاة الفطر والصدقات على المستفيدين وفق الضوابط الشرعية.