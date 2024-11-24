جامعة الإمارات تستعرض نماذج نسائية ملهمة

ضمن فعاليات برنامجه الثقافي، استعرض مهرجان العين للكتاب 2024، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، قصص نجاح مجموعة من خريجات جامعة الإمارات، استطاعت تحقيق نجاحات لافتة ضمن ميادين العمل والإبداع.

وفي الندوة، التي شهدت حضور عدد من الطالبات، أكدت الدكتورة منى الساحلي عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها، أهمية التعليم ودور جامعة الإمارات في تأهيل الأجيال بالمهارات اللازمة لتحقيق الريادة في مختلف المجالات، مشيدة بجهود الجامعة في دعم الطالبات، وتمكينهن ليصبحن رائدات في المجتمع.

وسلّطت الساحلي الضوء على كلّ من الدكتورة فاطمة البريكي، الناقدة والأستاذة الجامعية المتخصصة في علم النقد والبلاغة، وعلياء الكتبي، المديرة التنفيذية لشركة «إنتوي»، المتخصصة في إلهام الأفراد لاكتساب مهارات استثنائية في التداول والتحليل في أسواق المال.

بدورها، تطرقت البريكي إلى التعريف بالأثر الإيجابي لجامعة الإمارات، ودورها في دعم مسيرتها العلمية والعملية، مشيدة بالبيئة الأكاديمية والثقافية التي وفرتها الجامعة، والتي ساعدتها في تحقيق العديد من النجاحات. كما تحدّثت عن أبرز إنجازاتها في مجال الكتابة والتأليف، مستعرضة التحديات التي واجهتها. وأكدت أن الثقة بالنفس والاجتهاد، هما السبيل لتحقيق التميز. وفي ختام حديثها، وجهت رسالة تشجيعية للشباب، تحثهم على تجاوز العقبات، والاستمرار في السعي نحو أهدافهم.