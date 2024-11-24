«خيرية سعود بن راشد المعلا».. جهود لتطوير قطاع الإسكان في أم القيوين

تواصل مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية جهودها في تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال تطوير قطاع إسكان المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في إمارة أم القيوين.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شيدت المؤسسة حتى الآن 186 فيلا سكنية، بواقع 110 مساكن في حي الشيخ أحمد بن راشد المعلا، و40 مسكناً في حي الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و16 مسكناً في منطقة عود الطاير و20 مسكناً في منطقة الراعفة.

وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة إن المسكن متطلب رئيسي لدى الأسرة، وهو الأكثر تكلفة، لذا وضعت المؤسسة خُطَّة لتشييد مجمعات سكنية على دفعات وتسليمها للأسر التي ليست لديها القدرة المالية؛ بهدف توفير الاستقرار الاجتماعي لها، بل وحرصت على أن تكون ذات جودة عالية وبها جميع المستلزمات.

وأضاف أن هذه المجمعات تتكون من فلل تضم الواحدة منها 5 غرف نوم رئيسية وغرفة معيشة ومجلساً للضيوف وغرفة خادمة، إضافة لحدائق خلفية للمنازل وأماكن لألعاب الأطفال، لافتاً إلى أنه تم دعم مناطق المجمعات السكنية بمحطات لمعالجة الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه لري الأشجار المحيطة.

وأوضح الحمر أن توزيع المساكن تم على الأسر الإماراتية المستفيدة والمستوفية للشروط التي وضعتها المؤسسة؛ بهدف تحسين جودة حياتهم، وتوفير الرخاء والرفاهية لهم، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي ترى في المواطن حجر الأساس والركيزة الثابتة في تقدم الوطن.

وأشار إلى تطبيق أعلى معايير الاستدامة في المساكن التي تم تشييدها، لتقليل الآثار البيئية وتعزيز ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأكد أن توفير المسكن الملائم للمواطنين يعزز من الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، مشيراً إلى أن مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية وضعت ضمن خطتها المستقبلية تنفيذ عدد من المشروعات السكنية في عدة مناطق من بالإمارة.