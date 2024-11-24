«إسلامية دبي» تدعم المؤسسات الإسلامية بخدمات استباقية

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مجموعة من الخدمات الاستباقية الخاصة بالمؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتسهيل الإجراءات اللازمة لتجديد التراخيص، حيث تسعى الدائرة لتقديم خدمات حكومية متميزة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي نموذجاً عالمياً في الإدارة.

وفي هذا السياق، قالت هاجر علي السويدي، رئيس قسم علاقات المتعاملين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: «نهدف من خلال هذه المبادرات إلى تقديم خدمات استباقية تسهم في تعزيز كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات للمؤسسات الإسلامية، ويمثل توفير الخدمات الاستباقية جزءاً من استراتيجيتنا للتحول الرقمي، ويعكس التزامنا بدعم المجتمع وتعزيز دور المؤسسات الدينية في الإمارة».

وتشمل هذه الخدمات متابعة طلبات تجديد تراخيص المؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم عبر تذكيرات وإشعارات تصل للمستفيدين لضمان استيفاء جميع الشروط المطلوبة، كما تم إطلاق خدمة إصدار شهادات «لمن يهمه الأمر» للإعفاء من الرسوم المرورية ورسوم هيئة الكهرباء والمياه بدبي، وذلك تسهيلاً لإجراءات تجديد هذه المؤسسات.

كما وفرت الدائرة إمكانية تحديث بيانات المؤسسات والمراكز بشكل مبسط، مع إشعارات فورية عند انتهاء مدة الإقامة أو الهوية للموظفين. تأتي هذه الخطوة لتعزيز مرونة المؤسسات في التفاعل مع متطلبات الدائرة وضمان الالتزام باللوائح المعمول بها.