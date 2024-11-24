بلدية العين تنظم فعالية بيئية في حديقة «زاخر»



شاركت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل في فعالية «في واحات شما نزرع المستقبل»، التي نظمتها بلدية مدينة العين بالتعاون مع إدارة الخدمات الفنية حديقة زاخر.



وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة «ازرعها لا تعقها»، التي أطلقتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، عبر برنامج شما بنت محمد للتثقيف البيئي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دعا إلى التشجير والتخضير لتصبح الإمارات واحة خضراء.



وشهدت الفعالية مشاركة كبيرة من الطلبة، إلى جانب فريق برنامج شما للتثقيف البيئي ومتطوعين من فريق «تطوعك انتماء»، حيث قاموا بزراعة زهور البتونيا وشجيرات الجهنمية.