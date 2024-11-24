راشد بن حميد يشهد جلسة حول التعاون الهندي - الإماراتي

شهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، جلسة بعنوان «التعاون الهندي - الإماراتي: استكشاف الفرص الاستراتيجية في السوق الهندية»، التي أقيمت تكريماً للوزيرة السابقة بالحكومة الهندية سعادة سميرتي زوبين إيراني.

وهدفت الجلسة، التي عقدت في مجلس الغاف بعجمان، إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الهندية، مع التركيز على القطاع الاستثماري والتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد الشيخ راشد النعيمي عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والهند، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعد نموذجاً دولياً يحتذى في التعاون البناء في المجالات كافة، خصوصاً التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى مجالات الطاقة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

استعراض نماذج

وتم خلال الجلسة التي أدارها الدكتور أشوين فرنانديز، المدير التنفيذي لمؤسسة QS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، عرض نماذج للمشروعات والاستثمارات الهندية في الإمارات، إلى جانب سبل استكشاف الفرص الاقتصادية في السوق الهندية.

واستضافت الجلسة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، وساجيث أنصار، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة آيديا سبايس، والدكتورة روتشي دانا، عضوة مجلس إدارة مجموعة دانا، والدكتور سانجاي باراشار، مؤسس عيادات كوكونا، وباراس شاهدادبوري، رئيس مجموعة نيكاي، والدكتورة جان شاهدادبوري، المديرة التنفيذية لمجموعة نيكاي.