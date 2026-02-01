أحمد المهيري يكرم هيئة أبوظبي للدفاع المدني

كرّم اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، نظير امتثالها لمتطلبات المعيار الوطني لنظام استمرارية الأعمال NCEMA 7000:2021، وذلك خلال فعاليات ملتقى مرونة 2026 الذي نظمه مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء المحليين والدوليين.

وبهذه المناسبة، أكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن هذا الاستحقاق يعكس مستوى الجاهزية المؤسسية المتقدمة التي تتمتع بها الهيئة، وقدرتها على ضمان استمرارية العمليات والخدمات الحيوية في مختلف الظروف والطوارئ، بما يدعم منظومة إدارة الطوارئ والأزمات، ويعزز جاهزية إمارة أبوظبي وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات في مجال استمرارية الأعمال يأتي ضمن نهج مؤسسي متكامل يركز على تعزيز المرونة المؤسسية، وضمان استدامة الخدمات، وحماية الأرواح والممتلكات، واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة وموثوقية في جميع الأوقات.

من جانبه، أوضح العميد رائد علي المهيري، رئيس فريق استمرارية الأعمال بالهيئة، أن تحقيق هذا الامتثال جاء ثمرة جهود تكاملية نفذتها فرق العمل المختصة، في مقدمتها فريق استمرارية الأعمال، من خلال تطوير الخطط التشغيلية، وتحديث سيناريوهات المخاطر، وتنفيذ اختبارات وتمارين دورية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين مختلف القطاعات والإدارات.