فقرات تراثية وأنشطة مجتمعية في المُدام ومليحة

تشهد مدن الشارقة احتفالات عيد الاتحاد الـ53 وسط بهجة غمرت سكانها من مواطنين ومقيمين، تعبيراً عن دعمهم للمسيرة التنموية للدولة التي طالت القطاعات كافة، وهو ما انعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع.

وتنوعت فعاليات الاحتفال التي أقيمت في حديقة المُدام العامة بين الفقرات التراثية والأنشطة المجتمعية بمشاركة واسعة من المؤسسات والأهالي، والتي انطلقت بمسيرة وطنية شارك فيها الأهالي والطلاب والفرق التراثية من إسطبلات المُدام وصولاً إلى الحديقة، التي شهدت عروضاً تراثية وأمسية شعرية، إلى جانب ورش ومسابقات ترفيهية للأطفال وعروض أدائية ركزت على التراث والثقافة الإماراتية.

كما احتفل أهالي منطقة مليحة بعيد الاتحاد الـ53 بالعديد من الفعاليات التي تعزز الانتماء للوطن والولاء لقيادته، حيث أقيمت الفعاليات في القرية التراثية، مقدمة عروضاً تراثية ومسرحية وطنية ومسابقات.