رأس الخيمة تحتفي بـ53 عريساً من أبناء الوطن

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة العرس الجماعي الثالث، بمشاركة 53 عريساً من أبناء الوطن، والذي أقيم في مركز رأس الخيمة للاحتفالات، وذلك تحت رعاية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي.

حضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، الذي شارك العرسان وأسرهم فرحتهم مباركاً لهم ولأسرهم هذه المناسبة السعيدة، داعياً المولى عز وجل أن يؤلف بين قلوبهم ويرزقهم الحياة السعيدة العامرة بالمودة، والرحمة والذرية المباركة.

وثمن الشيخ ماجد القاسمي، دور الجمعية البارز في تعزيز قيم التكافل والتعاون الاجتماعي، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في تمكين الشباب الإماراتي من تأسيس حياة زوجية مستقرة.

جاء العرس الجماعي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، مما أضفى على الحدث بعداً رمزياً يعبر عن الوحدة الوطنية وروح التلاحم بين أبناء المجتمع الإماراتي، كما أبرز رسالة الجمعية في دعم الشباب الإماراتي المقبل على الزواج، وتوفير بيئة اجتماعية تحفز الاستقرار الأسري وتعزز قيم التعاون والتكافل .

كما حضر الحفل سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورجل الأعمال فهد محمد الشيراوي، رئيس مركز رأس الخيمة للاحتفالات ورجل الأعمال عبدالله محمد الملا، رئيس مجلس إدارة سبارك لصيانة وخدمات حقول النفط، ومحمد أحمد الكيت، المستشار في الديوان الأميري برأس الخيمة، وخلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إلى جانب عدد من أعيان ووجهاء القبائل وكبار المسؤولين وذوي العرسان والمدعوين.