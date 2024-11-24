احتفال بهيج بعيد الاتحاد الـ53 في خورفكان

نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53 في مدينة خورفكان، احتفالاً مميزاً في الساحة الخارجية لمدرج المدينة، ووسط أجواء من الفخر والاعتزاز الممزوجين بالبهجة والسرور.

حضر الاحتفال الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، والدكتور محمد عبد الله المر النقبيّ، رئيس المجلس البلديّ بمدينة خورفكان، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والمهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي، مدير بلدية مدينة خورفكان، وعددٌ من رؤساء ومديري الدوائر الاتحادية والمحلية، وجمهور غفير من أهالي المدينة والمدن المجاورة من مواطنين ومُقيمين.

افتتح الاحتفال بالسَّلام الوطنيّ، ثم ألقى رئيس المجلس البلدي، كلمةً عبّر فيها عن فخره واعتزازه بعيد الاتحاد الذي يرسخ قيم الوحدة والانتماء، مشيداً بالإنجازات التي حققتها الدولة على مختلف الصعد.

وأشاد الدكتور محمد سعيد الشحي، رئيس لجنة الاحتفالات، بالتنظيم الذي شهده الاحتفال، معبراً عن اعتزازه بما حققته الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة، مؤكداً أنّ ذكرى الاتحاد فرصة لتجديد العهد بالولاء للوطن والقيادة.

وتضمن الحفل تقديم أوبريت «مسيرة الاتحاد» وفقرات شعرية، وعروضاً شعبية تراثيّة تعبَّر عن البهجة والفرح، وورشاً فنية ومشاركة الأسر المنتجة وعربات الطعام، وذلك في السّاحة الخارجية للمدرج.