هيئة تنمية المجتمع ودبي الرقمية تطلقان مسار «كبار المواطنين»

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، عن إطلاق مسار «كبار المواطنين» ضمن مبادرة التوازن الرقمي للأسرة.

ويهدف هذا المسار إلى تمكين كبار المواطنين وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة، وهو يأتي تقديراً لدور هذه الفئة الغالية من المجتمع في بناء الأسرة الإماراتية، وإقراراً بأهمية دمجهم في المسيرة الرقمية بما يعزز من ترابط الأسرة وتماسكها في العصر الحديث.

ويشكل هذا المسار إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التوازن الرقمي، الذي تم إطلاقه مسبقاً لترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتكنولوجيا في المجتمع.

واليوم، ينصب التركيز بشكل خاص على كبار المواطنين والمتقاعدين، إدراكاً للاحتياجات والمتطلبات الفريدة لهذه الفئة، وضماناً لتمكين جميع فئات المجتمع من الاستفادة من مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها إمارة دبي.

ويأتي إطلاق هذا المسار ضمن مبادرة التوازن الرقمي للأسرة ترجمة ودعماً لتحقيق أهداف «عام الأسرة»، من خلال التركيز على نشر الوعي الرقمي وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة، عبر ندوات وورش عمل، ودورات تدريبية، وأدوات وأدلة إرشادية.

وقد تم تصميم مسار «كبار المواطنين» ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان.

ويركز البرنامج على أهداف استراتيجية واضحة تشمل تمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات الحكومية، والصحة الرقمية، وتوعيتهم بآليات الحماية من المخاطر والاحتيال الإلكتروني، وهو ما ينعكس إيجاباً على صحتهم النفسية والجسدية ويعزز من جودة حياتهم اليومية.