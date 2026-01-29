«إقامة دبي» تعزز التواصل المباشر مع المجتمع من خلال منصة «أقرب إليكم»



قام وفد من قيادات إقامة دبي بزيارة منصة مبادرة «أقرب إليكم» في القرية العالمية، برئاسة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، ويرافقه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين، وبمشاركة زينة داغر، نائب الرئيس الأول للعمليات في دبي القابضة للترفيه – القرية العالمية، وذلك تجسيداً لحضور قيادي يترجم المبادئ إلى ممارسة، وتأكيداً على أن المبادرة تمثل نهج عمل مؤسسي يقوم على الحضور الميداني، والتواصل المباشر، وخدمة المجتمع من موقع الفعل لا المسافة.



وسجلت منصة مبادرة «أقرب إليكم»، التي تنفذها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في القرية العالمية، تفاعلاً كبيراً من الزوار، في مؤشر يعكس اهتمام أفراد المجتمع بالخدمات المباشرة والتفاعلية التي تقدمها إقامة دبي، وحرصهم على الاستفسار والتواصل المباشر مع فرق العمل المختصة.



كما شهدت المنصة إقبالاً ملحوظاً على مختلف زوايا الخدمات، تصدرتها خدمات الإقامة الذهبية، إلى جانب خدمات الممر الذكي ـ السجادة الحمراء، حيث أتاحت للزوار الحصول على معلومات دقيقة وطرح استفساراتهم بشكل مباشر في بيئة تفاعلية مفتوحة، بما أسهم في تعزيز التواصل الإيجابي، وبناء الثقة، وتحسين تجربة المتعاملين.



وتأتي منصة «أقرب إليكم» ضمن مبادرة مستمرة في القرية العالمية حتى 5 فبراير 2026، كمنصة مجتمعية متكاملة تجمع بين الخدمة، والتوعية، والتجربة التفاعلية، في إطار توجه إقامة دبي لتعزيز التواصل المباشر، وترسيخ نهج «المتعامل أولاً»، وبناء علاقة مستدامة مع أفراد المجتمع.