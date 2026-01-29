Al Bayan
منصور بن زايد يحضر أفراح المزروعي

  • عمار النعيمي يهنئ العريسين وذويهما
منصور بن زايد خلال الحفل بحضور محمد بن حمد بن طحنون وسهيل المزروعي ومحمد المزروعي
منصور بن زايد خلال الحفل بحضور محمد بن حمد بن طحنون وسهيل المزروعي ومحمد المزروعي
عمار النعيمي خلال حضوره أفراح المزروعي
عمار النعيمي خلال حضوره أفراح المزروعي
سيف وحامد بن زايد ونهيان بن مبارك وسهيل المزروعي خلال الحفل
سيف وحامد بن زايد ونهيان بن مبارك وسهيل المزروعي خلال الحفل

سيف بن زايد وحامد بن زايد يحضران حفل الاستقبال

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي بمناسبة زفاف نجله عيسى إلى كريمة معالي سهيل بن محمد المزروعي وذلك في مركز أدنيك أبوظبي.

وقدم سموه التهاني والتبريكات للعريس وذويه متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة. وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية.

وحضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي بمناسبة زفاف نجله عيسى إلى كريمة معالي سهيل بن محمد المزروعي، وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، حفل الاستقبال. وقدم سموهما خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

وحضر حفل الاستقبال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، والذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية مكللة بالبهجة والسعادة.