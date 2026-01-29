شرطة دبي تدعو إلى حماية خصوصية البيانات الرقمية

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة. والتحقق من هوية المتصل أو المرسل، وعدم الضغط على الروابط المجهولة، واتخاذ إجراءات وقائية باستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب.

وتفعيل خاصية التحقق الثنائي، وتحديث الأنظمة والتطبيقات بشكل دوري لسد الثغرات الأمنية. جاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية البيانات، والذي يصادف يوم 28 يناير من كل عام، في احتفاء دولي لرفع الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وخصوصيتها في العالم الرقمي.

وأكدت شرطة دبي أن حماية البيانات الشخصية والمصرفية لم تعد خياراً، بل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الأفراد والمؤسسات، في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية وتزايد أساليب الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف استغلال الثغرات السلوكية والتقنية، لافتة إلى أن الوعي المسبق هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.