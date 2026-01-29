«منتج مستدام» ترفع استخدام المنتج المحليفي المطاعم والفنادق بـ 25 % ؜

أطلقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، مبادرة «منتج مستدام»، التي تستهدف رفع نسبة استخدام المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية في قطاع المطاعم والفنادق بالدولة لتصل إلى 25 %.

وجاء إطلاق هذه المبادرة الطموحة تزامناً مع حضور معاليها مراسم توقيع «المركز الزراعي الوطني» 6 مذكرات استراتيجية مع مجموعة من كبرى الشركات ومجموعات الضيافة الرائدة وتوزيع الأغذية في الدولة، ليشكل هذا التعاون النواة التنفيذية الأولى للمبادرة وتؤسس لمسار واضح يضمن دمج خيرات مزارع الإمارات في سلاسل توريد أرقى المنشآت السياحية والفندقية بشكل تجاري مستدام.

جاء ذلك خلال فعالية كبرى أقيمت في أبراج الإمارات في دبي، بحضور سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وممثلي الجهات الموقعة وهي:

شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وشركة إدارة الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة، وليجاسي هوتيلز هولدينج كو ليمتد، وفندق دوست تاني أبوظبي، وشركة بركات للخضار والفواكه، وشركة سافكو العالمية للتجارة.

المزارع الإماراتي

وخلال كلمتها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام والزراعة، يمثل أولوية خاصة لدولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية.

مشيرة إلى أن القطاع الزراعي تجاوز مفهومه التقليدي ليصبح قطاعاً حيوياً ومحركاً استراتيجياً تقوده التكنولوجيا والابتكار، ويقف في قلبه المزارع الإماراتي كعنصر فاعل وأساسي في معادلة الإنتاج الوطني.

وقالت معاليها، إن إطلاق مبادرة «منتج مستدام»، التي تستهدف الوصول بنسبة المشتريات المحلية في قطاع الضيافة إلى 25 % يشكل نقطة تحول جوهرية في معادلة الأمن الغذائي، حيث ننتقل من مرحلة دعم الإنتاج إلى مرحلة ضمان الاستهلاك وخلق طلب سوقي يمنح المزارع الإماراتي الثقة والجدوى الاقتصادية اللازمة للتوسع في استثماراته الزراعية.

وأضافت أن توقيع مذكرات التفاهم مع نخبة من مؤسسات قطاع الضيافة يعد خطوة عملية لتأسيس سوق مستدام للمنتج المحلي وسد الفجوة التسويقية أمام المزارعين.

مؤكدة أن تواجد المحاصيل الإماراتية في قوائم أرقى الفنادق ومنشآت الضيافة في الدولة، هو شهادة استحقاق بجودتها وتنافسيتها، ورسالة ثقة بسلامة غذائنا الوطني، ودعوة صريحة للقطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية وليس مجرد مستهلك.

وتستهدف مذكرات التفاهم الست التي جرى توقيعها، تأسيس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي حيث تركز بشكل مباشر على دعم المنتج الزراعي الإماراتي وضمان تدفق الخضراوات والمحاصيل المحلية الطازجة إلى سلاسل التوريد الخاصة بأكبر الفنادق والمطاعم في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لجهود وزارة التغير المناخي والبيئة ممثلة في المركز الزراعي الوطني الرامية إلى توسيع قاعدة الشراكات المؤسسية وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه أوضح سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن المركز يعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منظومة زراعية وطنية متكاملة ومستدامة ترتكز على تمكين المزارع الإماراتي وجعله شريكاً فاعلاً في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وذلك عبر توفير بيئة إنتاجية محفزة تتبنى أحدث التقنيات وتربط مخرجات المزارع الوطنية بالطلب المتنامي في الأسواق.

وفي ما يخص مبادرة منتج مستدام ومذكرات التفاهم الموقعة مع 6 جهات رائدة في قطاع الضيافة، أكد الشامسي أنها تجسد نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص.

والتي تهدف بشكل مباشر إلى إيجاد قنوات تسويقية مستدامة للمحاصيل المحلية، ما يضمن للمزارعين منافذ بيع مستدامة، ويشجعهم على التوسع في النشاط الزراعي مع ضمان تدفق المنتجات الوطنية الطازجة إلى الأسواق بكفاءة عالية.

من جانبها أكدت لولوة المرزوقي، رئيسة فريق الابتكار – برنامج قيادات حكومة الإمارات، أن إطلاق المبادرة يمثل دعوة عملية للمضي قدماً في تعزيز حلول الزراعة الحديثة والذكية مناخياً، والتي نعدها المسار الأمثل للتغلب على التحديات الطبيعية المتمثلة في ندرة المياه ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة.