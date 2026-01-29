أم القيوين.. سياحة تجمع بين الفخامة وسحر أشجار القرم

تحتفظ إمارة أم القيوين بسحرها الفريد الذي تمنحه شواطئها الفيروزية المميزة، ومحمية غابات القرم ذات الطبيعة الساحرة على ساحل الإمارة، والتي تشكل مكوّناً سياحياً جاذباً للباحثين عن الهدوء والاسترخاء في أحضان الطبيعة.

وعززت أم القيوين جاذبية هذه الوجهات بإنشاء مراكز سياحية حديثة تجمع بين الفخامة العصرية والحفاظ على المكونات البيئية لهذه الكنوز الطبيعية، حجزت مكانها على خريطة السياحة البيئية والترفيهية والرياضية للإمارة.

وتحرص إمارة أم القيوين على تعزيز الوجهات المستدامة، والجمع بين الحفاظ على الطبيعة والسياحة البيئية، وتقديم نموذج سياحي ترفيهي يبرز الطبيعة الخلابة ضمن إطار عصري يستقطب الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها.

حيث تعد السياحة البيئية أحد أهم محاور استراتيجية تطوير القطاع السياحي في الإمارة، كما أن الاستثمار في المقومات الطبيعية التي تمتلكها الإمارة يسهم في إبراز التنوع السياحي لدولة الإمارات، وذلك عبر بناء مشروعات مستدامة توائم التطلعات والتوجهات المستقبلية، وتلبي أذواق الزوّار والسيّاح، وتعزز من التجارب السياحية الجديدة في الإمارة.

ومن بين أبرز الوجهات الحديثة في إمارة أم القيوين مشروع «مركز ميكوكو السياحي» الكائن وسط غابات القرم الذي يمثل إضافة نوعية للمعالم السياحية، ومشروع «لكس جلامب» أحد أحدث وأبرز المشاريع السياحية البيئية في قلب محمية أم القيوين للقرم.

وتبرز حملة أجمل شتاء في العالم، التي تأتي هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» وتنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، تنوع الوجهات السياحية الترفيهية البيئية التي تحتضنها دولة الإمارات، ودورها في استقطاب عشاق الطبيعة والاسترخاء بعيداً عن صخب الحياة.

منذ افتتاحه في عام 2022؛ جذب مركز ميكوكو السياحي إليه الأنظار بوصفه إضافة نوعية إلى عالم السياحة الفريد في أم القيوين، بموقعه المميز وسط غابات القرم، والمطاعم والمقاهي ذات الطراز الفريد التي يحتضنها، والخدمات السياحية الراقية التي تأسر الزوار، وأصبح من خلالها أحد الوجهات السياحية المفضلة لدى العوائل ومحبي الشواطئ وهواة الأنشطة البحرية.

وينفرد مركز «ميكوكو» السياحي بالتصميم والنقوش الأفريقية التقليدية، والطراز الزنجباري.

ويعد مشروع «لكس جلامب» مشروع ضيافة فاخر صديق للبيئة وأحد أحدث وأبرز المشاريع السياحية، الواقع في قلب محمية أم القيوين للقرم، ويضم مجموعة فريدة من وحدات الإقامة الفخمة التي تتماشى مع تطلعات الإمارة.

ويعزز قائمة المشاريع الاستراتيجية والتنموية في الإمارة الرامية لتنويع قاعدة الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة البيئية، وقد شكّل المشروع علامة فارقة في مسيرة التطور السياحي بالإمارة من شأنه أن يعزز من مكانة الإمارة على خارطة السياحة والضيافة والترفيه على المستويين المحلي والعالمي.