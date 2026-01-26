سلطان بن أحمد: عضوية «شورى أطفال وشباب الشارقة» تعزز مهارات الحوار

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، دور الانعقاد الـ 18 لشورى أطفال الشارقة ودور الانعقاد الـ 9 لشورى شباب الشارقة، تحت شعار «خدمة المجتمع قيادة»، وذلك في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وأكد سموه في كلمة ألقاها أن المجلسين يعملان وفق رؤية أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويحظيان بمتابعة واهتمام من قرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، معبراً سموه عن سعادته بالاحتفاء بالكوكبة المميزة من أطفال وشباب الشارقة، من خلال افتتاح الدورة الـ 18 لمجلس شورى أطفال الشارقة، والدورة الـ 9 لمجلس شورى شباب الشارقة.

وأشار سموه إلى أن شعار «خدمة المجتمع قيادة»، يجسد المعنى الحقيقي للمشاركة والمسؤولية، ويعبّر عن الدور المنتظر من المجلسين في هذه المرحلة، ويعكس الثقة التي توليها الشارقة لأطفالها وشبابها، والإيمان بقدرتهم على المساهمة الواعية في مناقشة القضايا التي تمس جيلهم، وتقديم الأفكار والمقترحات التي تخدم المجتمع وتدعم مسيرة الوطن.

وأكد سمو نائب حاكم الشارقة أن عضوية المجلس مسؤولية وفرصة للتعلم، قائلاً: «إن عضويتكم في مجالس الشورى ليست مجرد دور تشريفي، بل مسؤولية حقيقية وفرصة للتجربة والتعلم، تعزز من خلالها مهارات الحوار، واحترام الرأي الآخر، والعمل بروح الفريق، وتحمل المسؤولية في طرح الآراء والتوصيات التي تعبر عن تطلعاتكم وتخدم مجتمعكم».

إلى ذلك، كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء أمس، الفائزين بالدورة الثانية من جائزة شمس للمحتوى العربي، التي تنظمها مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، احتفاءً بصنّاع المحتوى والمبدعين العرب، وتقديراً للأعمال الإعلامية المتميزة التي أسهمت في تطوير المشهد الإعلامي العربي، وذلك في بيت الحكمة.

وتفضل سموه بتسليم الفائزين درع الجائزة في مختلف فئاتها، حيث حصل سعيد جاسم من الإمارات على جائزة المركز الأول عن فئة أفضل سيناريو فيلم غير منفذ، فيما نالت لين زيات من الجمهورية السورية جائزة المركز الأول لفئة أفضل سيناريو مسلسل غير منفذ، بينما حاز خليفة السعيدي من الإمارات على جائزة أفضل فيلم قصير، وجاء أحمد الحبسي من الإمارات أولاً عن فئة أفضل فيديو بالذكاء الاصطناعي.

كما كرّم سموه بودكاست «عندي سؤال» لمقدمه محمد قيس من لبنان بجائزة المركز الأول عن فئة أفضل بودكاست، فيما نال حسن ثامر من جمهورية العراق على جائزة أفضل صانع محتوى، فيما حازت الممثلة مرام علي على جائزة أفضل ممثلة في عام 2025، والممثل ماجد المصري على جائزة أفضل ممثل لعام 2025.