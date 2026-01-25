محمد بن سعود يفتتح مجلس منطقة إعسمة برأس الخيمة

افتتح سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، مجلس منطقة إعسمة برأس الخيمة، الذي يتسع لنحو 200 شخص، وذلك في إطار دعم البنية المجتمعية، وتوفير مرافق خدمية متكاملة تسهم في ترسيخ الروابط الاجتماعية، وتعزز من تماسك المجتمع، وتمكن أهالي المنطقة من إقامة مناسباتهم المجتمعية المختلفة مع التسهيلات والخدمات العامة كافة.

يأتي الإشراف العام على المجلس من قبل مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، تجسيداً لدور المؤسسة في دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز منظومة التكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وخدمة الأهالي.

حضر الافتتاح الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، إلى جانب عدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء المنطقة.