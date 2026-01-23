«متنزهات الإمارات».. منصات مفتوحة لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال

أولت دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالحدائق والمساحات الخضراء كجزء من رؤيتها للاستدامة وتحسين جودة الحياة، وأطلقت استراتيجيات وطنية لتوسيع وتشجير المدن، وتطوير حدائق بمواصفات عالمية ومعايير بيئية متقدمة، حرصت فيها على استخدام التقنيات الحديثة في الري، وتوفير بيئة ترفيهية صحية للمواطنين والمقيمين، مع دمج الطابع المحلي والتراث الإماراتي في التصاميم، ما يعزز جاذبية المدن ويدعم الاقتصاد الأخضر.

وتتنوع الحدائق على مستوى الإمارات، ما بين الحدائق المنتشرة في وسط المدن والحدائق الشاطئية والحدائق الصحراوية وحدائق الألعاب المائية وحدائق السفاري وغيرها.

ورغم الجانب الترفيهي المهم الذي يقدمه هذا الطيف الواسع من الحدائق لسكان الإمارات والسياح والزوار، فإنها أيضاً تعد منصات مفتوحة لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب الحدائق والمتنزهات دوراً محورياً في احتضان هذه الاستثمارات وجذب السياحة والترفيه وتنشيط الاقتصاد المحلي عبر العديد من الأفكار والفرص الاستثمارية، وتقديم الخدمات التجارية والترفيهية داخل الحدائق والمتنزهات.

وتحرص حملة «أجمل شتاء في العالم» التي جاءت هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» على إبراز الدور الاستثنائي الذي تقدمه الحدائق في احتضان هذه المشاريع الناشئة ودعمها ودورها في تنشيط الإقبال السياحي على هذه المقاصد الترفيهية.

ويحمل الاستثمار في الحدائق والمتنزهات بالإمارات فرصاً واعدة مدعومة باستراتيجيات حكومية لتوسيع المساحات الخضراء وزيادة جاذبيتها، حيث توفر الحكومات المحلية البيئة المناسبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتطوير الحدائق، وإطلاق مبادرات لـتخصيص مساحات تجارية داخلها (مطاعم، فعاليات)، وتقديم برامج استثمارية للمواطنين، مع التركيز على الاستدامة.

وتحرص أبوظبي على تشجيع الاستثمار في الحدائق العامة واستقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن مهرجانات سنوية تحتضنها أبرز الحدائق في الإمارة، فقد أطلقت بلدية أبوظبي في عام 2023 المرحلة الأولى من مبادرة السوق المجتمعي «بسطة الفريج»، وذلك لإيجاد بيئة خدمية ترفيهية مستدامة وتفعيل المرافق المجتمعية، وتوفير بيئة مناسبة لمزاولة الأعمال التسويقية والترفيهية، وتم تنظيم المرحلة الأولى في حديقتي «العائلة 1» و«ربدان». كما نظمت البلدية العام الماضي هذه الفعالية في الحديقة الرسمية الواقعة على كورنيش أبوظبي.

وتستضيف حديقة أم الإمارات للعام الرابع على التوالي، فعالية «سوق الحديقة» الذي يشهد إقبالاً كبيراً لما يتضمنه من منتجات صديقة للبيئة، تلبي أذواق جميع رواد الحديقة، كما يعد 90% من المشاركين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحقق الموسم الأخير مشاركة 164 جهة عارضة قدمت منتجات حرفية ومأكولات متنوعة عبر منافذ البيع، كما تم توزيع أكثر من 7.000 هدية مجانية وتقديم 510 نشاطات ترفيهية وتعليمية موجهة للأطفال والعائلات، بزيادة بلغت 59% مقارنة بالعام الماضي.

وتزدهر المشاريع الاستثمارية في الحدائق والمتنزهات في دبي، وبرز ذلك ضمن استراتيجية التشجير والحدائق في الإمارة التي اعتمدها المجلس التنفيذي العام الماضي، بميزانية 18.3 مليار درهم، وتتضمن أكثر من 800 مشروع تشمل أكثر من 310 حدائق جديدة، وتطوير أكثر من 322 حديقة قائمة، وأكثر من 120 مساحة مفتوحة، وأكثر من 70 حرماً طرقياً، ‏و14 مشروعاً تقنياً.

وأطلقت اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، في يناير 2023، مبادرة «الفرص الاستثمارية»، ومنصة الاستثمار الموحدة للمواطنين، التي ستساهم في توفير 500 فرصة استثمارية في أحياء ومناطق إمارة دبي، بهدف دعم وتوفير الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين، لعرض وترويج منتجاتهم المنزلية.