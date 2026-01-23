محمد الشرقي: المعرفة الرقمية ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية المستدامة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تطوير المبادرات التعليمية المبتكرة، الهادفة إلى تمكين الناشئة والشباب من أدوات التكنولوجيا والمعرفة الرقمية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية المستدامة والشاملة. جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والوفد المرافق.

واطلع سموه خلال اللقاء على مستجدات مبادرة «نشء الفجيرة: رواد التقنية»، وخطط تطويرها، وآليات توسيع نطاقها، بما يواكب تسارع التكنولوجيا والتقدم الرقمي في التحول التنموي للإمارة.

وأشار سموه إلى الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للاستثمار في الإنسان، وتمكين الأجيال من الناشئة والشباب في مختلف المجالات، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تقنياً ومعرفياً، تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي على مستوى إمارة الفجيرة والدولة، وتعزيز تنافسيتها في القطاعات الحيوية إقليمياً ودولياً.

وأشاد سموه بما حققته مبادرة «نشء الفجيرة: رواد التقنية» من نتائج نوعية، وما أظهره الطلبة المشاركون من تميز وحرص على التعلم والتطبيق العملي، مؤكداً أهمية توظيف المهارات التقنية والمعرفية في مشاريع مبتكرة، تسهم في دعم التحول الرقمي، وتخدم احتياجات المجتمع والقطاعات المختلفة.

واطلع سموه خلال اللقاء على نماذج من المشاريع التقنية، التي طورها الطلبة ضمن مسارات متعددة شملت القطاعات الصحية، والسياحية، والتعليمية، والمجتمعية، والاقتصادية، حيث برزت قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.