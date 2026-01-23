«باقة عمل المواطن في القطاع الخاص».. خدمات رقمية استباقية

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل بما يدعم مسيرة التوطين والتحول الرقمي والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، وبما ينسجم مع برنامج تصفير البيروقراطية.

وتحقق الباقة أعلى معايير التكاملية بين الجهات الحكومية عبر الاستفادة من الربط بين بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، وهيئة دبي الرقمية.

وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين: «تدعم «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، ريادة الوزارة في التحول الرقمي بالتعاون مع شركائها، بما ينعكس إيجاباً على رحلة المتعاملين، وذلك من خلال اختصار الإجراءات وتقليل متطلبات التوظيف على المواطنين وأصحاب العمل منذ تسجيل المواطن في منصة نافس، وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة لحين تعيينه والتحاقه بإحدى وظائف القطاع الخاص، واستيفاء تسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة».

من جانبه، قال اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تعزز الباقة نموذج الحلول الرقمية الآمنة في الدولة، وكفاءة الخدمات، وتصفير البيروقراطية من خلال التكامل والربط بين بيانات جميع الشركاء، بما يسهم في تقديم خدمة متميزة وسريعة للمواطن وصاحب العمل في الوقت نفسه».

وأكد فراس الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن أهمية الشراكة الرائدة مع الوزارة تأتي لتحقيق الأهداف الوطنية لمسيرة التوطين، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والتنافسية،لافتاً إلى أن الباقة توفر الوقت والجهد على المواطن وصاحب العمل، وتمكن الهيئة من الاطلاع على التغيرات في حالة المواطن بشكل مباشر، ما يعزز سرعة تنفيذ الخدمات والإجراءات الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء.

ومن جانبة، قال خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد: «يعكس إطلاق «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص» نموذجاً متقدماً لتكامل العمل الحكومي على المستوى المحلي والاتحادي، ويجسد رؤية الدولة في توحيد الجهود وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم تجربة متميزة للمتعاملين. ويؤكد هذا التكامل أهمية التسجيل المبكر والدقيق في أنظمة التقاعد، بما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية».



