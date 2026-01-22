برعاية محمد الشرقي الفجيرة تستضيف إقامة فنية لتدريب 20 فناناً إماراتياً

برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تستضيف إمارة الفجيرة الفنان التشكيلي الإيطالي ماكسيميليان سيكوني، ضمن برنامج إقامة فنية يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تدريب وصقل مواهب 20 فناناً من الإمارات.

ويمتد البرنامج على مدار ثلاثة أسابيع، خلال الفترة من 12 إلى 31 يناير 2026، ويتضمن ورش عمل متخصصة، وجلسات إرشاد فني، بالإضافة إلى تجارب الرسم الحية في طبيعة الفجيرة الجبلية، بما تحمله من تنوع بيئي غني، يعكس النباتات المحلية والحياة الحيوانية، وهو ما يشكل تحدياً فنياً حقيقياً للمشاركين، وفي الوقت ذاته فرصة تعليمية ذهبية لتطوير مهاراتهم في الرصد البصري، والتعامل مع الضوء، والفضاء الطبيعي، وتكوين المشهد.

ويأتي هذا البرنامج ضمن رؤية سمو ولي عهد الفجيرة الثقافية، الرامية إلى دعم الفنانين المحليين، وتمكين الطاقات الإبداعية، وتعزيز مكانة إمارة الفجيرة مركزاً فاعلاً للحراك الفني والثقافي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويهدف البرنامج إلى صقل المهارات الفنية للمشاركين، عبر تدريب عملي مكثف، بإشراف فنان دولي ذي تجربة راسخة، ونقل الخبرات العالمية وفرص التبادل المعرفي بين الفنان الضيف والفنانين الإماراتيين.

كما يهدف البرنامج إلى تمكين المواهب الفنية الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمامها للارتقاء بالممارسة الفنية إلى مستويات احترافية، وإثراء المشهد الثقافي في إمارة الفجيرة، وتعزيز حضورها مركزاً حاضناً للإقامات الفنية والبرامج الإبداعية المتخصصة.