انتهاء المسابقات التمهيدية لمبادرة «تحدي الحساب الذهني» في الفجيرة

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، اختتمت المسابقات التأهيلية التمهيدية لمبادرة «تحدي الحساب الذهني»، تمهيداً لإقامة المسابقة النهائية على مستوى الإمارة، ضمن مبادرة نوعية، تهدف إلى تطوير المهارات الذهنية والحسابية لدى الطلبة المتميزين.

وأقيمت المسابقات خلال عطلات نهاية الأسبوع أيام 11 و17 و18 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 100 طالب في كل مسابقة من الطلبة الذين أنهوا التدريب المكثف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وذلك في مجمع زايد التعليمي بالبدية والفجيرة ودبا الفجيرة، بما أتاح لأكبر عدد من الطلبة فرصة المشاركة والتنافس.

وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن المبادرة في مراحلها الأخيرة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارة لتنمية مهارات الطلبة.

مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمثل خطوة محورية قبل الانطلاق إلى المسابقة النهائية، بما يعكس حرص الفجيرة على تمكين المتميزين، وصناعة جيل متعلم قادر على مواجهة تحديات المستقبل بالمعرفة والكفاءة والثقة.

وتهدف المسابقات إلى توفير بيئة تعليمية محفزة، تنمي المهارات الذهنية، وتعزز القدرات الحسابية، من خلال اختبار الطلاب لمهاراتهم تحت ضغط الوقت، بما يطور سرعة البديهة ودقة الأداء والثقة بالنفس، إلى جانب تعزيز مهارات التركيز والانتباه، واتخاذ القرار بسرعة.