خالد بن محمد يعزي في وفاة فاطمة المنصوري وعلي سالم البيض

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، واجب العزاء في وفاة فاطمة محمد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في «مجلس الهواشم» في أبوظبي.

كما قدم العزاء سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، وسموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

وأعرب سموهم عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة وأبناء الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس، واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء المقام بمجلس الغدير في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل تعازي سموه أبناء الفقيد عدنان وهاني وعمرو علي سالم البيض، وإخوانهم، وجمع من أفراد أسرته وأقاربه وذويه.