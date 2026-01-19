10.4 ملايين درهم لدعم 500 مريض بالسرطان

سجلت جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال عام 2025 أعلى مستويات التفاعل والحضور المجتمعي والمؤسسي في تاريخها، محققة إنجازات نوعية في مسارات الدعم العلاجي، والتوعية، والمناصرة، حيث قدّمت دعماً مالياً مباشراً لـ500 مريض بالسرطان، خصصت له ما يزيد على 10.4 ملايين درهم لتغطية تكاليف العلاج والاحتياجات المرتبطة به.

وشهدت المبادرة الأبرز للجمعية «القافلة الوردية» أعلى حصيلة فحوصات مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي منذ انطلاقها، إذ وفّرت 19,791 فحصاً مجانياً في مختلف إمارات الدولة خلال شهر أكتوبر الوردي. كما نظّمت الجمعية على مدار العام 36 فعالية وأنشطة إنسانية وتوعوية، استفاد منها أكثر من 2000 مريض ومرافق.

ونظمت الجمعية فعاليات النسخة الرابعة من مسيرة «لنحيا»، أكبر فعالية مخصصة لجمع التبرعات الرامية لدعم مرضى السرطان والناجين منه على مستوى العالم، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للسرطان، في الجامعة الأمريكية بالشارقة وشهدت المسيرة مشاركة أكثر من 3500 شخص ومتطوع.

وعلى صعيد المناصرة الصحية، شاركت الجمعية في تسعة مؤتمرات ومنتديات محلية ودولية متخصصة بالسرطان، وأسهمت في صياغة ثماني توصيات وخطط عمل إقليمية، دعماً لتطوير سياسات رعاية مرضى السرطان وتعزيز أولوية هذا الملف على المستويين الإقليمي والدولي.