«مجرى» يبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية جديدة

بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، فرص وإمكانات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع، والمراكز التابعة لها.

تطرق الاجتماع بحضور سارة شو مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة، إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لا سيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك، لإيجاد الحلول المناسبة لها، بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية، في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.

وناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية، وغيرها من الفئات الأخرى، وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام، وتمكين الأسر في الإمارات.