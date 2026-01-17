ولي عهد رأس الخيمة يحضر العرس الجماعي العاشر

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، العرس الجماعي العاشر لهذا العام، الذي أقيم برعاية سموه، وبمشاركة 26 من أبناء الوطن.

وأقيم الحفل في قاعة «البيت متوحد» بمنطقة أذن في رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والأعيان والوجهاء والشخصيات، إلى جانب ذوي المشاركين والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة المباركة، متمنياً لهم حياة أسرية ملؤها المودة والاستقرار، وأن يوفقهم الله في بناء أسر سعيدة تكون دعامة صالحة لمجتمع دولة الإمارات، مشيداً سموه بجهود اللجنة المنظمة وما قدمته من عمل متميز لإنجاح العرس الجماعي.