«إسلامية دبي» تطلق «مسابقة التميز في إدارة المساجد» الأولى عالمياً

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي «مسابقة التميز في إدارة المساجد»، وهي المسابقة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وذلك ضمن استراتيجية الدائرة 2025 - 2027، ورؤيتها الاستراتيجية بأن تكون النموذج الملهم للعمل الإسلامي والإنساني على مستوى العالم.

وتهدف المسابقة إلى تطوير نموذج عالمي للتميز في إدارة المساجد تبرز وتعزز جهود العاملين في المساجد والقائمين عليها في عدد من المجالات مثل التنمية المستدامة وحماية البيئة وجاهزية المرافق بالإضافة إلى جودة الخدمات، كما تتضمن المسابقة معايير تشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تعكس حرص الدائرة على تطبيق معايير استدامة شاملة في إدارة وخدمات المساجد بما يعزز من دورها في خدمة المجتمع.

وقال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، إن المسابقة تهدف إلى تقدير الممارسات الرائدة والمتميزة في إدارة المساجد على مستوى إمارة دبي، بالإضافة إلى توثيق تلك الممارسات وإتاحتها إلى جميع المهتمين والمعنيين على المستوى المحلي أو العالمي للاستفادة من تلك الممارسات، بالإضافة إلى تطوير وتحسين مستوى جاهزية المساجد والخدمات المقدمة لجمهور المصلين.

وأضاف المهيري أن دبي فيها ما يزيد على 2450 مسجداً ومصلى تخدم من خلالها جمهور المصلين والمرتادين، الأمر الذي يحتم علينا التطوير والتحسين المستمر في جاهزية تلك المساجد والمصليات والتأكد من الجاهزية التامة لفرق العمل العاملة في تلك المساجد، بالإضافة إلى كفاءة استهلاك الموارد وتحقيق مستويات متميزة في خدمة وإسعاد المتعاملين.