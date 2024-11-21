انطلاق معرض الشارقة للطوابع البريدية بمشاركة 14 دولة

انطلق، أمس، معرض الشارقة للطوابع البريدية في نسخته الرابعة عشرة، ويستمر في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2024، احتفالاً بالثقافة والمعرفة.

ويعد الحدث تجمعاً لعشاق الطوابع والعملات من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، حيث يتقاسمون جميعاً تقديراً عميقاً للتراث الثقافي لهواة الطوابع البريدية. وسيستقبل هذا الحدث الذي يستمر خمسة أيام، 92 مشاركة منافسة في 7 فئات مختلفة يتنافس فيها مشاركين من 14 دولة، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين وقطر واليمن والمغرب والجزائر والأردن والهند وباكستان وأندونيسيا، وأستراليا.

وقال عبد الله خوري، رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع: "مع دخولنا عاماً آخر من معرض الشارقة للطوابع، فإننا لا نحتفل فقط بالمجموعات ولكن أيضاً بالقصص والإرث الذي تحمله"، وأضاف: "تعمل الطوابع كنوافذ على ماضينا، حيث تمثل الأحداث التاريخية والإنجازات والمعالم الثقافية. ويستمر هذا المعرض في النمو كجسر بين الأجيال، ويكرم التاريخ الذي نتقاسمه وننقله إلى الأمام".

وسيضم معرض هذا العام، الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع بالشراكة مع ميغا مول الشارقة، عرضاً رائعاً للطوابع النادرة والتاريخية والمجموعات النقدية الفريدة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى. حيث سيعرض هواة جمع الطوابع والعارضون المشاركون قطعاً حائزة على ميداليات ومشاركات حصرية مخصصة لهذا الحدث. سيتضمن المعرض جلسات تفاعلية وورش عمل تعليمية ومزاداً خاصاً للقطع النادرة، مما يجعله مركزاً لهواة جمع الطوابع والمؤرخين على حد سواء.

ويهدف المعرض إلى خلق تجربة غامرة للعائلات والجامعين والقادمين الجدد، وتوفير فرص للتعلم من الخبراء المخضرمين، واستكشاف التاريخ وراء مجموعات الطوابع، والاستمتاع بالأنشطة العملية لجميع الأعمار.