مليون درهم من عائلة لدعم وقف «ساند»

وأشاد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي، بمساهمة الأخوين محمود وأحمد الدلال في دعم وقف «ساند»، لافتاً إلى دور فاعلي الخير في تعزيز دور الوقف شريكاً فاعلاً في التنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية دبي في ترسيخ العمل الوقفي، وتعظيم أثره الاجتماعي الفاعل.
وأكد المطوع أن وقف «ساند» يمثل أحد أبرز الأوقاف الاجتماعية، التي تهدف إلى توظيف الموارد الوقفية في مشاريع ذات عائد مستدام، بما يضمن استمرارية الدعم والمنفعة وتمكين الفئات المستحقة، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، من تلبية احتياجاتهم التموينية الأساسية عبر بطاقة «ساند».
يذكر أن وقف «ساند» هو واحد من أبرز الأوقاف التنموية، التي أطلقتها «أوقاف دبي»، ويتيح لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء فرصة المشاركة في بناء وقف خيري مستدام، يسهم في استصدار بطاقة «ساند» للشرائح المجتمعية المستحقة، لاستخدامها في عمليات شراء المواد الغذائية والتموينية، وتلبية الاحتياجات الأساسية.