مليون درهم من عائلة لدعم وقف «ساند»

تلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مساهمة مالية بقيمة مليون درهم من فاعلي الخير الأخوين محمود وأحمد الدلال، دعماً لوقف «ساند»، الذي أطلقته المؤسسة، بهدف دعم الاحتياجات التموينية للأسر، بما يعزز استدامة الوقف ودوره في دعم الفئات المستحقة، وتحقيق الأثر المجتمعي المستدام.

وأكدت المؤسسة أن مساهمة عائلة الدلال تعكس دور أصحاب الأيادي البيضاء في دعم المبادرات الوقفية والتنموية، والإسهام في تعزيز منظومة الوقف المستدام، بما يواكب توجهات إمارة دبي في ترسيخ العمل الوقفي شريكاً فاعلاً في التنمية الاجتماعية.

ويتكون المشروع الوقفي «ساند» المستهدف إنشاؤه، من مبانٍ سكنية في منطقة دبي الجنوب، يتألف من خمسة طوابق، تتضمن 40 شقة سكنية ومواقف للسيارات، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المبنى مع قيمة الأرض نحو 40 مليون درهم، فيما تقدر عوائد الوقف بنحو 9.3 % من إجمالي تكاليف الإنشاء ستستخدم لاستصدار بطاقات «ساند» بقيمة ألف درهم لكل بطاقة، ليتم توزيعها على الفئات المستحقة.

وأشاد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي، بمساهمة الأخوين محمود وأحمد الدلال في دعم وقف «ساند»، لافتاً إلى دور فاعلي الخير في تعزيز دور الوقف شريكاً فاعلاً في التنمية الاجتماعية، بما يتوافق مع رؤية دبي في ترسيخ العمل الوقفي، وتعظيم أثره الاجتماعي الفاعل.

وأكد المطوع أن وقف «ساند» يمثل أحد أبرز الأوقاف الاجتماعية، التي تهدف إلى توظيف الموارد الوقفية في مشاريع ذات عائد مستدام، بما يضمن استمرارية الدعم والمنفعة وتمكين الفئات المستحقة، بما في ذلك الأيتام والأرامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم وذوي الدخل المحدود، من تلبية احتياجاتهم التموينية الأساسية عبر بطاقة «ساند».

يذكر أن وقف «ساند» هو واحد من أبرز الأوقاف التنموية، التي أطلقتها «أوقاف دبي»، ويتيح لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء فرصة المشاركة في بناء وقف خيري مستدام، يسهم في استصدار بطاقة «ساند» للشرائح المجتمعية المستحقة، لاستخدامها في عمليات شراء المواد الغذائية والتموينية، وتلبية الاحتياجات الأساسية.