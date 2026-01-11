«بيت الخير» تسعد الأيتام وأسرهم برحلة عمرة



برعاية ودعم ديوان صاحب السمو حاكم دبي، واستجابة لرغبة أسر الأيتام، نظمت جمعية «بيت الخير» رحلة عمرة شملت 25 شخصاً من الأيتام وأمهاتهم، برفقة مشرفَين من الجمعية، وذلك خلال عطلة منتصف العام الدراسي.



أتاحت هذه الرحلة المباركة إلى مكة المكرمة للأيتام وأمهاتهم فرصة أداء مناسك العمرة في أجواء روحانية مليئة بالسكينة، مع تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بينهم، وتوفير تجربة إنسانية مميزة، حيث تأتي المبادرة ضمن برامج الجمعية المستمرة التي تهدف إلى دعم الأيتام وأسرهم، من خلال خلق تجارب متنوعة تسهم في تعزيز شعورهم بالطمأنينة والسعادة.

وأكدت «بيت الخير» أن هذه الرحلات والبرامج تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتلاحم الاجتماعي، وترك أثر دائم في حياة الأيتام وأسرهم، وتأتي في إطار حرصها على تقديم الدعم المتكامل لهم، سواء من خلال الأنشطة التعليمية، أو الاجتماعية، أو الدينية، كما تعكس هذه المبادرة حرص الجمعية على توفير تجارب تجمع بين الجانب الروحي للعبادة والجانب الاجتماعي والتربوي للأيتام وأمهاتهم، ما يتيح لهم فرصة نمو متوازن ومشاركة ذكريات محفزة تقوي روابطهم الأسرية والاجتماعية، وتترك أثراً إيجابياً طويل الأمد في حياتهم.