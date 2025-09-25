حمدان بن محمد: القطاع المالي أحد أعمدة اقتصادنا ونريده في الصدارة عالمياً

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تخريج منتسبي الدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بالشراكة مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

جاء ذلك خلال فعاليات "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، الملتقى السنوي الأبرز والمتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة أهم 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة التحول الإداري والقيادي المستقبلي لترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي أفضل مدينة في العالم.

رؤى مبتكرة

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار نقوم به، وتأهيل كفاءاتنا الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية هو ضمانة لمستقبل إمارة دبي وتعزيز ريادتها عالمياً".

وأضاف سموّه: "القطاع المالي أحد أعمدة اقتصادنا، ونريده في صدارة القطاعات الأكثر ابتكاراً وتنافسية على مستوى العالم.. ويأتي برنامج دبي للخبراء الماليين ليرفد هذا القطاع بكفاءات متميزة تمتلك رؤى مبتكرة تؤهلها لقيادة التحولات المستقبلية والارتقاء بمكانة هذا القطاع الحيوي، بما يعزز موقع دبي كمركز مالي عالمي رائد.. نراهن على أبناء الوطن، فهم ثروتنا الحقيقية، وركيزة تقدمنا واستدامة مسيرتنا التنموية".

وقد تم تصميم البرنامج لتعزيز المعرفة والقدرات لدى الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية، من خلال تجربة تعليمية متميزة تجمع بين تعليم تنفيذي عالمي المستوى، وإتاحة الوصول إلى كبار المبتكرين والتنفيذيين من مستوى الإدارة العليا، وتنمية العقلية الريادية وتطوير المهارات القيادية.

التكنولوجيا المالية

واستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بما في ذلك العمل في القطاع المالي، وتم اختيار منتسبي البرنامج بناء على تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية، المستندة إلى أساس تعليمي قوي، إلى جانب امتلاكهم مهارات قيادة الفريق أو إدارة المشاريع الاستراتيجية، والدافع لتحقيق النجاح.

ومثّل منتسبو الدفعة الأولى من البرنامج 16 جهة حكومية وخاصة وهي: دائرة المالية في حكومة دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وغُرف دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وشرطة دبي، وطيران الإمارات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماستركارد.

وشارك المنتسبون خلال البرنامج في دورة تعليم تنفيذي حول الابتكار في الخدمات المالية والقيادة الهادفة، وذلك في كلية سعيد لإدارة الأعمال، التابعة لجامعة أكسفورد المرموقة في المملكة المتحدة.

وتعرف المنتسبون خلال هذه الزيارة على مواضيع مهمة شملت التكنولوجيا المالية، والابتكار في الخدمات المصرفية، وأخلاقيات العمل والامتثال، والاستعداد للذكاء الاصطناعي وتحولاته في القطاع المالي، والتمويل الرقمي، والقيادة المستقبلية، والبلوك تشين، كما حظي المشاركون بفرصة لقاء عدد من الشركات الناشئة، للتعرف على أبرز الابتكارات والأفكار الريادية.

وقد أسهم البرنامج في اكتساب المنتسبين أحدث المعارف والمهارات القيادية اللازمة لمواجهة تحديات القطاع المالي، إلى جانب تطوير قدراتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وقيادة فرق العمل بكفاءة في بيئة أعمال ديناميكية.

مرشدون متخصصون

وخاض منتسبو البرنامج تدريباً عملياً في نخبة من كبرى المؤسسات المالية وشركات الابتكار الرائدة ضمن مركز دبي المالي العالمي، كما زاروا الشركات المتخصصة في مجال الابتكار في "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، مما أتاح لهم التواصل وبناء العلاقات مع كبار المسؤولين التنفيذيين.

وأتاح البرنامج للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات وبناء شبكات مهنية عالمية تُمهد لشراكات مستقبلية، وصولاً إلى تنفيذ مشاريع تخرج ركزت على تحقيق تأثير ملموس وأسهمت في نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى بيئة العمل.

ووفر برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المرشدين المتخصصين الذين قدموا الدعم والتوجيه العملي للمنتسبين خلال رحلتهم التدريبية، مستفيدين من خبراتهم الواقعية وتجاربهم القيادية.

يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة نجح منذ تأسيسه في ترسيخ مكانته ضمن أفضل المراكز عالمياً في عملية تطوير القيادات، حيث يترجم المركز رؤى وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس نجاح الاستراتيجيات التنموية وغايتها.

ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد"، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيّف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.