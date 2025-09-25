سعيد الطاير: 19 ألف متعامل سجلوا في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن تنظيم مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025 يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، لالتزام دبي بالابتكار والاستدامة والتفكير الاستشرافي، من خلال التوسع في استخدام تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة، على جميع المستويات والأصعدة. وقال معاليه: «تبنت دبي مهمة طموحة تتمثل في جعل 25% من جميع الرحلات في الإمارة ذكية وذاتية القيادة بحلول عام 2030».

جاء ذلك في كلمة رئيسية ألقاها معاليه خلال فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر، حيث تشارك الهيئة كشريك استراتيجي في فعاليات المؤتمر.

وأوضح معالي سعيد الطاير أنه بحلول منتصف العام الجاري، قدمت الهيئة أكثر من 42 ألف ميغاواط/ ساعة من الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية، وقد تجاوز عدد المركبات الكهربائية في الإمارة أكثر من 41 ألف مركبة.

وشهدت دبي زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ عام 2015، وارتفع عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية من 14 متعاملاً في 2015 إلى أكثر من 19 ألف متعامل بنهاية يوليو 2025. وأفاد معاليه أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تحول دبي نحو مدينة ذكية مستدامة من خلال إعادة تشكيل مستقبل الطاقة والتنقل، مشيراً إلى أن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وتابع معالي سعيد الطاير: «مكنت مبادرة «شمس دبي» أكثر من 8,600 مبنى في أنحاء الإمارة من إنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ما أضاف أكثر من 740 ميغاواط إلى شبكة الهيئة، وفي الوقت نفسه، نستثمر من خلال استراتيجيتنا للشبكات الذكية نحو 7 مليارات درهم، لتوظيف الذكاء الاصطناعي والأتمتة في تعزيز موثوقية وكفاءة خدمات الكهرباء والمياه».